Babiš zas mluví jinak o úderu na Sýrii. Chameleon, rýpl si Kalousek

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v pondělí při návštěvě Karlovarského kraje řekl, že nálet USA, Británie a Francie v Sýrii má odstrašit od používání chemických zbraní. V sobotu spojenecký zásah označil za nevyhnutelný, v neděli řekl, že nic neřeší. Představitelé ODS a TOP 09 Babiše za změnu postoje kritizovali. Chemické útoky dnes také odsoudila Evropská unie.

"Útok má odstrašit od používání chemických zbraní. Nicméně si myslím, že Evropa udělala chybu, když ten region přenechala politickému vlivu Turecka, Ruska a Íránu. Měli jsme být aktivnější a hned po nástupu prezidenta (USA Donalda) Trumpa jsme se měli snažit dostat za jednací stůl všechny aktéry včetně Ruska. Doufejme, že tím skončí útoky chemickými zbraněmi, ale obávám se, že to nevyřeší problém v Sýrii jako takový," řekl dnes Babiš na dotaz, jaké je stanovisko Česka k zásahu v Sýrii.

V sobotu vydal Babiš stanovisko, ve kterém se jednoznačně stavěl na stranu USA, Británie a Francie. "Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný," napsal tehdy na twitteru. Zároveň vyzýval světové mocnosti, aby jednaly o mírovém řešení syrského konfliktu.

V neděli po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem a po kritice ze strany KSČM, s níž ANO jedná o možné podpoře vlády, přišel Babiš s jiným vyjádřením.

"Vojenský zásah nic neřeší, neřeší to situaci lidí, kteří tam žijí. Je třeba si sednout za stůl a společně to řešit," řekl novinářům. Zdrženlivě se postavil také k sobotním vyjádřením ministra zahraničí Martina Stropnického a ministryně obrany Karly Šlechtové (oba ANO), kteří spojenecký nálet podpořili. "Nebylo to jednotné stanovisko vlády," uvedl Babiš. Žádný z ministrů se zatím k premiérovým slovům nevyjádřil.

"A to si Andrej Babiš s Martinem Stropnickým a Karlou Šlechtovou dopředu nesjednotili stanoviska k Sýrii, když jsou z jedné strany a vlády? Takovému diletantismu v zahraniční politice se ani nechce věřit. Nebo sjednotili, ale premiéra už začínají ovlivňovat komunisté?" reagoval na Babišovu změnu názoru předseda ODS Petr Fiala.

"Dokážu si vážit politika, který má opačné názory než já. Co si ale máte myslet o chameleonovi, který v sobotu podpoří akci spojenců, přijme od nich poděkování za podporu a v neděli se od svého stanoviska rázně distancuje? Dělá nám ostudu v celém světě," uvedl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Zeman v neděli uvedl, že nesouhlasí s žádným útokem proti jiné zemi, pokud nemá mandát Rady bezpečnosti OSN nebo nejde o zásah proti islámským teroristům. V roce 1999 nicméně Zeman jako premiér odsouhlasil letecké útoky NATO na cíle v tehdejší Jugoslávii, které rovněž mandát Rady bezpečnosti neměly.

Útok západních zemí na Sýrii o víkendu i dnes aktivně komentoval na sociálních sítích prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Obvinil v nich například české novináře nebo pracovníky neziskových organizací, že vítají válku.

Dnes naznačil, že část české společnosti touží "po smrtícím konfliktu mezi USA a Ruskem". Server iDnes.cz dnes uvedl, že se jeho vyjádřeními bude zabývat jeho nadřízený, kancléř Vratislav Mynář. Kancléř řekl, že sociální sítě sám nepoužívá, nechá si z nich proto připravit podklady a vše s Ovčáčkem probere.

Evropská unie odsoudila chemický útok

Evropská unie v pondělí jednoznačně odsoudila pokračující a opakované používání chemických zbraní syrským režimem, včetně posledního útoku ze 7. dubna v Dúmě.

Shodli se na tom dnes v Lucemburku ministři zahraničí bloku, podle kterých měly sobotní vzdušné útoky USA, Francie a Británie na zařízení související se syrským programem chemických zbraní jediný cíl, jímž bylo zabránit syrskému režimu v dalším používání těchto zbraní k zabíjení vlastních občanů.

Členské země EU podle přijatých závěrů ministerské schůzky podporují veškeré snahy bránící používání chemických zbraní. Tyto závěry uvádějí, že chemické zbraně opakovaně používal jak režim prezidenta Bašára Asada, tak také teroristická organizace Islámský stát (IS). "Syrský režim nese hlavní odpovědnost za katastrofální humanitární situaci a utrpení lidí v Sýrii," uvedli ministři v závěrech své dnešní schůzky.

Útok v Dúmě, při němž 7. dubna zahynulo několik desítek lidí, byl podle EU hrubým porušením mezinárodního práva a "urážkou lidské slušnosti". Trojice západních států reagovala v sobotu nad ránem operací proti objektům souvisejícím se syrským programem chemických zbraní nedaleko Damašku a Homsu.

Ministři zahraničí dnes zopakovali přesvědčení EU, že řešení roky se vlekoucí syrské krize musí být politické, protože žádné vojenské řešení neexistuje.