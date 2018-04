Babiš chce co nejdříve dohodu o resortech, otočil ohledně úderu na Sýrii

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) by chtěl do konce příštího týdne dojít k dohodě s ČSSD o rozdělení resortů v případné koaliční vládě. Program možné koalice už je dohodnutý a není důvod rozhovory dál protahovat, řekl po nedělním jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Prezident prý vzal na vědomí to, že se ANO vrátilo k jednání s ČSSD, i když Babišovi tento týden doporučoval jednat o vládě s KSČM a SPD. Babiš se také překvapivě vyjádřil o sobotním úderu Francie, Británie a USA na Sýrii. Útok dnes komentoval také prezident Zeman.

"Budeme určitě, aspoň z naší strany, spěchat. Potřebujeme mít do příštího pátku nějakou jasnou předběžnou dohodu. Máme zájem, aby co nejdřív vznikla nějaká jasná dohoda o příští vládě," řekl Babiš.

Vyjednavači ANO a ČSSD se znovu sejdou v pondělí, sociální demokraté dávali už předem najevo, že počkají na nabídku ANO a teprve poté se rozhodnou, zda budou v rozhovorech pokračovat. V pátek bude jednat předsednictvo ČSSD, které by se mělo záležitostí také zabývat.

Babiš uvedl, že ANO už při předchozích jednáních nabídlo ČSSD ministerstva práce a zahraničí. Neupřesnil, zda by sociálním demokratům přepustil ministerstvo vnitra nebo byl ochoten jednat o společném nestranickém kandidátovi pro vedení tohoto resortu.

Na obsazení ministerstva vnitra přitom zkrachovala předchozí jednání mezi ANO a ČSSD. Sociální demokraté ho požadovali jako garanci toho, že bude zachováno nezávislé vyšetřování případu financování farmy Čapí hnízdo, kvůli němuž Babiš čelí trestnímu stíhání. ANO s tím nesouhlasilo.

Zeman po neúspěchu předchozích rozhovorů mezi ANO a ČSSD doporučoval Babišovi, aby se obrátil na SPD a KSČM. Výbor hnutí ANO to ale odmítl. Podle Babiše někteří poslanci řekli, že mají s podporou od SPD zásadní problém, tuto informaci nyní tlumočil Zemanovi. Prezident podle něj vzal novou situaci na vědomí a uvedl, že zodpovědnost za vyjednávání o vládě nese Babiš, který je jednáním o sestavení kabinetu pověřen.

Zeman v rozhlasové stanici Frekvence 1 dnes řekl, že si je jistý, že se napodruhé podaří sestavit vládu do konce června.

Babiš překvapil ohledně Sýrie

Babiš se po schůzce s prezidentem také překvapivě vyjádřil k úderu Spojených států, Francie a Velké Británie na Sýrii, který byl proveden v noci z pátku na sobotu.

"Vojenský zásah nic neřeší, neřeší to situaci lidí, kteří tam žijí. Je třeba si sednout za stůl a společně to řešit," řekl Babiš s tím, že by se k jednání měli sejít zástupci Evropské unie, Spojených států a Ruska. Zmínil také jednání s Tureckem, Izraelem, Íránem a dalšími zeměmi, které mají v Sýrii své zájmy. "Pokud samozřejmě ten útok zničil výrobu chemických zbraní, tak o to líp, ale neřeší to situaci té země jako takové," řekl.

V sobotu přitom vydal Babiš stanovisko, ve kterém se jednoznačně stavěl na stranu USA, Británie a Francie. "Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní.

Naše pozice k chemickým zbraním je stále stejná posledních téměř třicet let. Je to pro nás nepřijatelný instrument války, tím spíše, pokud je použit proti civilnímu obyvatelstvu. Situace v Sýrii je už dlouho neúnosná, světové mocnosti musí zasednout k jednomu stolu a najít mírové řešení konfliktu," napsal.

"Jednou jsme v NATO, jednou jsme v Evropské unii a jsme spojenci, tak jsme reagovali. I když samozřejmě to řešení bez vojenského zásahu by bylo podstatně lepší," řekl dnes.

Zdrženlivě se postavil také k sobotním vyjádřením některých členů vlády ohledně útoku. Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) uvedl, že bylo třeba dát najevo, že použití chemických zbraní je nepřípustné.

Uvedl, že Rusko zablokovalo několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN ohledně chemických zbraní v Sýrii, a proto byl podle něj zásah legitimní i bez mandátu Rady bezpečnosti. Ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) uvedla, že USA, Británie a Francie daly jasně najevo, že nelze nijak tolerovat používání chemických zbraní.

"Já jsem zaznamenal, že naši dva ministři soutěžili v prohlášeních a dělali různé konference," řekl Babiš. "Nebylo to jednotné stanovisko vlády," uvedl.

Prezident si rýpl do Stropnického

Prezident Zeman dnes útok zkritizoval. "Zastávám jednoznačný názor, že ozbrojený útok na jakoukoli zemi může být proveden pouze s mandátem Rady bezpečnosti Organizace spojených národů. Jediná výjimka, kterou uznávám, je, když se jedná o ozbrojený útok na islámské teroristy, jako je tomu například v Afghánistánu. To samozřejmě není případ Sýrie," řekl Zeman.

Ve výše zmíněném rozhovoru na rozhlasové stanici Frekvence 1 označil nálet za kovbojskou akci. "Rád bych upozornil na fakt, že do Sýrie se začínají vracet první uprchlíci, což je nesmírně pozitivní zpráva. Jestliže nějaký kovbojský projekt tuto pozitivní zprávu brzdí, tak je to mírně řečeno chyba," řekl.

Podle českého prezidenta Západ "rozvrtal" Blízký východ. Zmínil invazi do Iráku a podporu povstalců v Libyi, obě operace označil za nesmysl. Podle něj zasahování do Sýrie znamená třetí opakování stejné chyby. "Inteligent udělá jednu chybu a pak ji neopakuje. Člověk s průměrnou inteligencí, spíše debilitou, udělá dvě chyby za sebou. A co říci o těch, kdo udělají tutéž chybu třikrát," řekl Zeman.

Babišovu první reakci na útok v Sýrii Zeman označil za krátkozrakou. Premiér podle něj chtěl být solidární se zmíněnými vyjádřeními ministrů zahraničí a obrany. "Já bych těmto ministrům takto na dálku chtěl vzkázat: Jste, alespoň zatím, ministři vlády České republiky, nikoli vlády Spojených států, Velké Británie nebo Francie," řekl.