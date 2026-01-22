Babiš: Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance
22. 1. 2026 – 16:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl dnes po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO).
Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem. Je namístě se ptát, jak to funguje, když ještě 4. listopadu ministerstvo prodloužilo tomuto špionovi novinářskou akreditaci, řekl.
Lipavský ČTK řekl, že kdyby mělo ministerstvo konkrétní informace ve chvíli, kdy byl v úřadu, tak by podle nich postupovalo. "Za důležitější považuji zmínit, že Andrej Babiš chce zrušit ten paragraf, podle kterého je nyní zadržen a vyšetřován. Trvá tento postoj vlády?" uvedl.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ČTK sdělil, že chce revidovat úplně všechno, co dělalo předchozí vedení ministerstva. "Nejenom proces udělování akreditací pro zahraniční novináře v České republice," uvedl.
Policie v sobotu zadržela člověka podezřelého z činnosti pro čínskou zpravodajskou službu. Obvinila ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jde o první využití paragrafu, který koalice slibuje zrušit. Podle Babiše je zadržení výjimečné. Obvyklé je podle tajných služeb odhalené špiony posadit do letadla a poslat pryč ze země, řekl. "Teď došlo k tomu zadržení, tak samozřejmě určitě příslušné orgány vědí, proč to tak je," uvedl. Změnu zákona podle něj nyní koalice neřeší. "Není to na stole, uvidíme," dodal.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) předtím ČTK sdělil, že kabinet ANO, SPD a Motoristů počítá se zrušením trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc kvůli odborným výhradám, které měl mimo jiné Nejvyšší soud. Opozice je naopak pro zachování paragrafu. Programové prohlášení vlády uvádí, že zákon nesmí vágními formulacemi umožnit selektivní trestání. "Proto zrušíme trestný čin neoprávněné činnosti pro cizí moc," píše kabinet.
Lipavský připomněl, že nechal loni předvolat čínského velvyslance kvůli kyberútokům. Čínští hackeři se podle vlády předtím nabourali do systémů ministerstva zahraničí. "Za mého ministrování jsme vyštípali čínského hackera ze sítě MZV a udělali veřejnou atribuci toho hacku s podporou EU a NATO. Tato vláda má za poradce Motoristu Jana Zahradila, který tomu zadrženému novináři prý dával rozhovor," uvedl. Kabinet, který zamýšlí zlepšování vztahů s Čínou, by si měl podle něj hlavně zamést před vlastním prahem.
Seznam Zprávy napsaly, že obviněný je pražským zpravodajem čínského deníku, jenž je stranickým médiem čínské komunistické strany. V Česku podle webu působil roky, české úřady mu opakovaně prodlužovaly akreditaci. Dělal rozhovory s českými a slovenskými politiky, od kterých se podle bezpečnostních složek pokoušel sbírat informace, napsal server.