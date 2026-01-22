Nebinární, queer, … Orientace, které mění svět. Vyznáte se v nich?
22. 1. 2026 – 16:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ještě před pár lety to vypadalo jednoduše. Kluk nebo holka. Muž nebo žena. Hetero nebo gay. A tím to skončilo. Jenže svět se mezitím posunul. Ne proto, že by „lidé zbláznili“, ale proto, že se konečně začalo víc mluvit o tom, o čem se mluvit nesmělo.
A tak dnes slyšíme slova jako nebinární, queer, pansexuální, trans, genderfluid… a mnozí si v duchu říkají: „Já už tomu nerozumím. A nechci nikoho urazit.“
Dobrá zpráva? Nemusíte být odborník. Stačí být člověk. A pochopit pár základních věcí, které vám najednou dají smysl.
Nejdřív to nejdůležitější: pletou se tři věci
Dnešní zmatek vzniká hlavně proto, že lidé často míchají dohromady tři různé oblasti. Přitom každá z nich odpovídá na úplně jinou otázku:
1) Pohlaví (sex)
To je biologická stránka – tělo, chromosomy, hormony, reprodukční orgány.
2) Gender / rodová identita
To je to, kým se člověk vnitřně cítí – muž, žena, obojí, ani jedno… A důležité: tohle není „trend“. Je to hluboký vnitřní prožitek, který lidé popisují různými slovy, aby se v něm vyznali oni i okolí.
3) Sexuální orientace
To je to, ke komu člověka přitahuje – ženy, muži, obojí, někdo bez ohledu na pohlaví, nebo třeba nikdo.
A teď pozor: Nebinární člověk může být hetero, gay, bi, pan, asexuální… cokoliv.Jedna věc automaticky neurčuje druhou.
Genderové pojmy: kdo jsem (ne koho miluju)
Možná se vám to plete právě tady – protože část slov se týká orientace, ale část se týká genderu. A gender je o identitě, ne o přitažlivosti.
Cisgender
Člověk, jehož genderová identita odpovídá pohlaví, které mu bylo při narození přiřazeno.
Transgender
Člověk, jehož genderová identita je jiná než pohlaví při narození. Neznamená to automaticky operace ani hormony – jde o identitu a prožívání.
Nebinární (non-binary)
Člověk, který se neidentifikuje čistě jako muž nebo čistě jako žena. Někdo se cítí „mezi“, někdo „mimo“, někdo má pocit, že je jeho identita složená z více vrstev.
Genderfluid
Člověk může v různých obdobích prožívat svůj gender různě. Někdy víc mužsky, někdy víc žensky, někdy nijak.
Agender
Člověk, který se necítí jako žádný gender – „bez rodu“.
Co znamená „nebinární“ (a co to rozhodně není)
Nebinární identita není o tom, že by si někdo „vymýšlel“ nebo „chtěl být zajímavý“. Je to způsob, jak popsat vlastní realitu.
Nebinární tedy neznamená:
- že „si dnes vybral/a“,
- že „neví, co chce“,
- že „je to jen fáze“.
Znamená to:
- že jeho/její identita prostě nesedí do dvou škatulek.
A upřímně? Spousta lidí celý život fungovala s pocitem „něco je jinak“, jen pro to neměli slovo. Dnes ho mají. A to je pro ně často úleva.
Queer: slovo, které pro mnohé znamená svobodu
Queer je zastřešující pojem pro lidi, kteří nejsou heterosexuální a/nebo nejsou cisgender.
Pro někoho je queer:
- identita,
- pocit,
- bezpečný deštník,
- způsob, jak říct: „Nechci se škatulkovat, ale vím, že do klasiky nezapadám.“
Je fér dodat, že queer bylo historicky používáno i jako urážka, ale dnes ho mnoho lidí používá jako vlastní označení – právě proto, že jim dává prostor být „něco mezi“, „něco jinak“, „něco svého“.
Trans: tohle není o oblečení ani o náladě
Transgender člověk je ten, jehož genderová identita je jiná než pohlaví při narození.
A teď důležité věty, které často lidem unikají:Ne každý trans člověk podstoupí operaci.Ne každý trans člověk chce hormony.Ne každý trans člověk „vypadá“ tak, jak si představujete.
Tohle není kostým. Tohle je život.
Orientace: koho miluju (ne kým jsem)
Teď přichází druhá část – slova, která popisují sexuální orientaci.
Homosexuální
Přitahují ho lidé stejného pohlaví (gay/lesba).
Bisexuální
Přitahují ho lidé více než jednoho pohlaví.
Pansexuální
Přitahují ho lidé bez ohledu na pohlaví nebo gender.
Rozdíl mezi bi a pan je někdy jemný a každý to může vnímat trochu jinak – ale obě orientace jsou platné.
Asexuální: když sexuální přitažlivost není součást života
Asexuální člověk může:
- necítit sexuální přitažlivost,
- nebo ji cítit velmi zřídka,
- nebo jiným způsobem.
Asexualita neznamená, že člověk:
- nemůže milovat,
- nechce vztah,
- nemá city,
- je „divný“.
Jen má jinak nastavenou oblast sexuality.
Proč to teď slyšíme všude?
Protože dřív lidé mlčeli ze strachu. Dnes už svou orientaci nemusí skrývat – i když to stále není bez předsudků.
A taky proto, že:
- mladší generace má větší slovník pro pocity,
- internet umožnil lidem najít komunitu,
- společnost se pomalu učí respektu.
Ano, někdy to může působit jako „moc rychle“. Ale pro mnoho lidí je to poprvé v životě, kdy nemusí žít v přetvářce.
Nejčastější chyba: „Já to nechápu, tak je to nesmysl“
Tohle je moment, kdy se lámou vztahy v rodinách.
Protože pochopit nemusíte do hloubky. Ale můžete udělat něco mnohem důležitějšího:
Můžete respektovat
A někdy to znamená jen:
- používat jméno, které člověk chce,
- zkusit správné oslovení,
- nebýt ironický,
- nedělat z toho senzaci.
Je to stejné jako s bolestí, kterou jste nikdy nezažili. Nemusíte ji cítit, abyste věděli, že je skutečná.