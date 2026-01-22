Dnes je čtvrtek 22. ledna 2026., Svátek má Slavomír
Nebinární, queer, … Orientace, které mění svět. Vyznáte se v nich?

22. 1. 2026 – 16:15 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: ChatGPT
Ještě před pár lety to vypadalo jednoduše. Kluk nebo holka. Muž nebo žena. Hetero nebo gay. A tím to skončilo. Jenže svět se mezitím posunul. Ne proto, že by „lidé zbláznili“, ale proto, že se konečně začalo víc mluvit o tom, o čem se mluvit nesmělo.

A tak dnes slyšíme slova jako nebinární, queer, pansexuální, trans, genderfluid… a mnozí si v duchu říkají:Já už tomu nerozumím. A nechci nikoho urazit.“

Dobrá zpráva? Nemusíte být odborník. Stačí být člověk. A pochopit pár základních věcí, které vám najednou dají smysl.

Nejdřív to nejdůležitější: pletou se tři věci

Dnešní zmatek vzniká hlavně proto, že lidé často míchají dohromady tři různé oblasti. Přitom každá z nich odpovídá na úplně jinou otázku:

1) Pohlaví (sex)

To je biologická stránka – tělo, chromosomy, hormony, reprodukční orgány.

2) Gender / rodová identita

To je to, kým se člověk vnitřně cítí – muž, žena, obojí, ani jedno… A důležité: tohle není „trend“. Je to hluboký vnitřní prožitek, který lidé popisují různými slovy, aby se v něm vyznali oni i okolí.

3) Sexuální orientace

To je to, ke komu člověka přitahuje – ženy, muži, obojí, někdo bez ohledu na pohlaví, nebo třeba nikdo.

A teď pozor: Nebinární člověk může být hetero, gay, bi, pan, asexuální… cokoliv.Jedna věc automaticky neurčuje druhou.

Genderové pojmy: kdo jsem (ne koho miluju)

Možná se vám to plete právě tady – protože část slov se týká orientace, ale část se týká genderu. A gender je o identitě, ne o přitažlivosti.

Cisgender

Člověk, jehož genderová identita odpovídá pohlaví, které mu bylo při narození přiřazeno.

Transgender

Člověk, jehož genderová identita je jiná než pohlaví při narození. Neznamená to automaticky operace ani hormony – jde o identitu a prožívání.

Nebinární (non-binary)

Člověk, který se neidentifikuje čistě jako muž nebo čistě jako žena. Někdo se cítí „mezi“, někdo „mimo“, někdo má pocit, že je jeho identita složená z více vrstev.

Genderfluid

Člověk může v různých obdobích prožívat svůj gender různě. Někdy víc mužsky, někdy víc žensky, někdy nijak.

Agender

Člověk, který se necítí jako žádný gender – „bez rodu“.

Co znamená „nebinární“ (a co to rozhodně není)

Nebinární identita není o tom, že by si někdo „vymýšlel“ nebo „chtěl být zajímavý“. Je to způsob, jak popsat vlastní realitu.

Nebinární tedy neznamená:

  • že „si dnes vybral/a“,
  • že „neví, co chce“,
  • že „je to jen fáze“.

Znamená to:

  • že jeho/její identita prostě nesedí do dvou škatulek.

A upřímně? Spousta lidí celý život fungovala s pocitem „něco je jinak“, jen pro to neměli slovo. Dnes ho mají. A to je pro ně často úleva.

Queer: slovo, které pro mnohé znamená svobodu

Queer je zastřešující pojem pro lidi, kteří nejsou heterosexuální a/nebo nejsou cisgender.

Pro někoho je queer:

  • identita,
  • pocit,
  • bezpečný deštník,
  • způsob, jak říct:Nechci se škatulkovat, ale vím, že do klasiky nezapadám.“

Je fér dodat, že queer bylo historicky používáno i jako urážka, ale dnes ho mnoho lidí používá jako vlastní označení – právě proto, že jim dává prostor být „něco mezi“, „něco jinak“, „něco svého“.

Trans: tohle není o oblečení ani o náladě

Transgender člověk je ten, jehož genderová identita je jiná než pohlaví při narození.

A teď důležité věty, které často lidem unikají:Ne každý trans člověk podstoupí operaci.Ne každý trans člověk chce hormony.Ne každý trans člověk „vypadá“ tak, jak si představujete.

Tohle není kostým. Tohle je život.

Orientace: koho miluju (ne kým jsem)

Teď přichází druhá část – slova, která popisují sexuální orientaci.

Homosexuální

Přitahují ho lidé stejného pohlaví (gay/lesba).

Bisexuální

Přitahují ho lidé více než jednoho pohlaví.

Pansexuální

Přitahují ho lidé bez ohledu na pohlaví nebo gender.

Rozdíl mezi bi a pan je někdy jemný a každý to může vnímat trochu jinak – ale obě orientace jsou platné.

Asexuální: když sexuální přitažlivost není součást života

Asexuální člověk může:

  • necítit sexuální přitažlivost,
  • nebo ji cítit velmi zřídka,
  • nebo jiným způsobem.

Asexualita neznamená, že člověk:

  • nemůže milovat,
  • nechce vztah,
  • nemá city,
  • je „divný“.

Jen má jinak nastavenou oblast sexuality.

Proč to teď slyšíme všude?

Protože dřív lidé mlčeli ze strachu. Dnes už svou orientaci nemusí skrývat – i když to stále není bez předsudků.

A taky proto, že:

  • mladší generace má větší slovník pro pocity,
  • internet umožnil lidem najít komunitu,
  • společnost se pomalu učí respektu.

Ano, někdy to může působit jako „moc rychle“. Ale pro mnoho lidí je to poprvé v životě, kdy nemusí žít v přetvářce.

Nejčastější chyba: „Já to nechápu, tak je to nesmysl“

Tohle je moment, kdy se lámou vztahy v rodinách.

Protože pochopit nemusíte do hloubky. Ale můžete udělat něco mnohem důležitějšího:

Můžete respektovat

A někdy to znamená jen:

  • používat jméno, které člověk chce,
  • zkusit správné oslovení,
  • nebýt ironický,
  • nedělat z toho senzaci.

Je to stejné jako s bolestí, kterou jste nikdy nezažili. Nemusíte ji cítit, abyste věděli, že je skutečná.

Tagy:
respekt pohlavi gender transgender pohlavní orientace sexuální orientace
Zdroje:
nzip.cz, lgbt-zdravi.cz, transstudent.org, lgbtq.ucsf.edu
