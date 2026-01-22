Tichý žrout peněz v domácnosti seniorů: internet, který nepotřebujete
22. 1. 2026 – 15:47 | Zprávy | Anna Pecena
Většina důchodců dnes už nechce internet jen „mít“, ale používá ho jen občas – zkontrolovat e-mail, mrknout na zprávy nebo zavolat přes Messenger vnoučatům. Přesto mnozí stále platí za rychlý a drahý internet, který vůbec nevyužijí. Dobrá zpráva: existují způsoby, jak ušetřit stovky korun ročně tím, že si jednoduše zvolíte správný plán.
Platíte za rychlost, kterou vůbec nepotřebujete
Největší peníze se „žerou“ na vysoké rychlosti. Operátoři rádi lákají na superrychlý internet s rychlostí 1000 Mb/s a více – ale pokud internet používáte občas jen k e-mailům a videohovorům, taková rychlost je stejně k ničemu. Analýzy ukazují, že pro běžné surfování bohatě stačí i mnohem pomalejší připojení, které je podstatně levnější. To znamená, že za „prémiovou“ rychlost můžete klidně platit desítky až stovky korun měsíčně zbytečně.
Proto první krok k úspoře je zkontrolovat, jakou rychlost skutečně potřebujete a poptat si levnější tarif, který odpovídá tomu, co opravdu využijete. Snížení rychlosti může znamenat výraznou úsporu – stejně spoří i lidé, kteří přejdou z optiky nejvyšší třídy na základní připojení.
Seniorské tarify a lokální výhodné nabídky
V České republice už se začínají objevovat i speciální internetové tarify určené přímo pro seniory. Některé lokální firmy nabízejí levné tarify internetu přímo pro důchodce, často s měsíční platbou kolem 250 Kč, což je proti běžným nabídkám výrazná úspora.
Například na některých optických sítích je možné získat nabídku „Fiber Senior“ s nižší rychlostí, ale plně dostačující pro běžné použití, a to za podstatně nižší cenu než běžné tarify. Další poskytovatelé zase nabízí internetovou službu za cca 250 Kč měsíčně včetně Wi-Fi a bez vysokých doplatků.
Podobně v zahraničí programy pro seniory často nabízejí dodatečné slevy nebo přímo nízké ceny pro domácí internet – a to i v případě, že nejste ochotní měnit poskytovatele. Tamní odborníci doporučují hledat tarify cílené na starší zákazníky i programy pro nízkopříjmové domácnosti.
Přesuňte si službu, i když jste spokojeni
Další trik, který často seniorům uniká: zavolat svému stávajícímu operátorovi a prostě si říct o lepší cenu. Operátoři neradi ztrácí zákazníky a často jsou ochotni nabídnout slevu, když slyší, že zvažujete přechod k jinému poskytovateli. Stejně tak se vyplatí sledovat promo akce, které slibují slevy až 30 % na internetové tarify – ale ty se málokdy sami od sebe zobrazí, musíte si o ně říct.
Nakonec ještě jeden „podvodník“ v účtu: někdy je levnější kombinovat internet s jinou službou (například mobilní tarif), což může přinést celkovou úsporu díky balíčkům. Celkově platí, že když se aktivně podíváte na to, za co vlastně platíte, můžete ušetřit i tisíce korun ročně – bez nutnosti omezovat své občasné online surfování.
Chcete-li tedy za internet platit jen tolik, kolik opravdu používáte, začněte tím, že si sjednáte tarif podle vašich reálných potřeb, poptáte si seniorské nebo lokální nabídky a nebojte se o cenu protejchat se s operátorem přímo.