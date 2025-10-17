Babiš vyzval Fialu, aby na unijním summitu odmítl nové klimatické cíle
17. 10. 2025 – 18:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš vyzval premiéra Petra Fialu (ODS), aby příští týden na summitu lídrů zemí Evropské unie odmítl klimatické cíle do roku 2040.
Zasedání Evropské rady v Bruselu pokládá Babiš, který vyjednává o vzniku příští vlády s SPD a Motoristy, za nejdůležitější pro budoucnost ČR. Nové cíle by mohly znamenat definitivní škody pro budoucnost občanů, firem i živnostníků v Česku, řekl na tiskové konferenci. Fiala na síti X označil výzvu za směšnou, protože vláda cíle dlouhodobě odmítá a i díky tomu zatím nebyly schváleny.
Na klimatické cíle podle Babiše tlačí dánské předsednictví EU. "Otázka je, proč teď, 15 let dopředu," řekl. Emise se podle něj snižovat musí, ale v závislosti na podobě jednotlivých ekonomik. "Chtěl bych vyzvat premiéra Fialu, aby to odmítl, aby se zachoval jako chlap a člověk, kterému záleží na budoucnosti naší země," uvedl Babiš.
Předseda ANO kritizoval Fialu, že v minulosti v unii nebojoval za zájmy českých občanů a vždy se podvolil Evropské komisi. "Předsednictví ČR byla úplná katastrofa, kdy jsme akceptovali všechny nesmysly zeleného šílenství," konstatoval. Zmínil, že po nedávných sněmovních volbách vyráží Fiala do Bruselu už jako premiér, který nemá mandát od občanů.
Fiala uvedl, že Babišovy výzvy jsou směšné. "Naše vláda klimatické cíle pro rok 2040 dlouhodobě odmítá, mimo jiné i díky tomu zatím nebyly schváleny. Škoda, že Andrej Babiš podobně nevyzval k blokování sám sebe při schvalování Green Dealu, nebo svého tehdejšího ministra (životního prostředí Richarda) Brabce při schvalování uhlíkové neutrality k roku 2050," uvedl předseda vlády.
Proti Babišovi ze vymezil i ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS). "Babiš nemá co úkolovat vládu přes televizi z Průhonic. Klimatické závazky do roku 2040 dlouhodobě odmítáme. I díky nám to dosud neprošlo," uvedl. Babiš to podle Lipavského ví a jen se snaží odvracet pozornost od svých problémů. "Ať se radši soustředí na skládání vlády," dodal.
Fiala před měsícem řekl, že Česko nepodpoří žádný další cíl, který by ohrozil konkurenceschopnost a dostupné a spolehlivé dodávky energií. Ve středu informoval, že před bruselským jednáním mluvil s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. "S ostatními lídry budeme hledat cesty, jak posílit konkurenceschopnost Evropy, včetně revize Green Dealu tak, aby ambiciózní klimatické cíle nepoškozovaly naše občany a firmy. Je to v zájmu českých občanů i celé unie," uvedl.
Členové Evropské rady by měli debatovat o podpůrném rámci pro klimatické cíle EU. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) při čtvrteční schůzi Senátu uvedl, že Česko a další členské státy zabránily minulý měsíc pokusu dánského předsednictví přijmout na jednání ministrů pro životní prostředí nový klimatický cíl pro rok 2040. "Vláda ČR navržený redukční cíl EU pro rok 2040 ve výši 90 procent odmítá. Považujeme ho za nerealistický a vytýkáme komisi, že řádně neposoudila dopady na jednotlivé členské státy a sektory hospodářství," uvedl Kupka.