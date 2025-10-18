Smířil se. Syn Ivety Bartošové: "Nenávist mi maminku nevrátí"
18. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Syn známé zpěvačky si většinou hlídá soukromí a s médii se nebaví, nyní ale udělal výjimku.
Není žádným tajemstvím, že Artur Štaidl, syn slavné Ivety Bartošové, která si před jedenácti lety sáhla na život, dlouhé roky nemohl vystát novináře. Medializaci totiž považoval za jeden z důvodů, proč maminka dopadla, jak dopadla.
Nyní si ale dorazil popovídat s redaktorem magazínu Expres a během rozhovoru prozradil, že už se na věc dívá s větším odstupem. Úplně lhostejný ale není.
Zlost a zášť ale stejně nevrátí čas: „Každý si nese kousek viny. Ať už si každého svědomí pracuje. Já jsem se přes to přenesl. Nechci říct, že je mi to jedno. Nemám ale v plánu hledat viníky. Je to věc, která je nešťastná pro mě, a nechci si to přelévat do nenávisti nebo dělat kroky vůči komukoliv. Přijde mi to jako zbytečná energie, která mi mámu stejně nevrátí,“ řekl Artur.
Nepříliš vřelý vztah k novinářům navíc nevznikl ze dne dan, Artur zavzpomínal, že mu média ztrpčovala život prakticky od malička: „Měli jsme mapované úplně všechno. Nejenom předávky, cesty do školy, ale i další věci. Nebylo to jednou měsíčně, ale každý den 24/7 někdo stál před domem a čekali, kam se kdo vydá. Nebylo to úplně jednoduché a nevyhnulo se to ani dovoleným. Novináři s námi jezdili na dovolené a měli to vše placené. Nebylo to příjemné, člověka to ale obrní,“ uvedl.
„Táta měl na srdci, aby rodinné jméno bylo dobré. Vštěpoval mi, jak se mám chovat, jak vystupovat a co by bylo dobré. Vzal jsem si z toho něco. Něco šlo jedním uchem tam a druhým ven. Dal mi toho spoustu do života,“ pokračoval.
Jednou se ale prý táta namíchl tak, že s fotografem provedl rychlý proces rovnou v županu: „Naštval se a v domácím oblečení si šel ven popovídat s fotografem. Ve zkratce mu řekl, že pokud ho tady ještě načapá, už si nikdy nenajde práci, protože všechny zná a tohle se nesmí opakovat. Taky se tak stalo. Před barákem se už nikdy nikdo neobjevil. Nebo alespoň už tam nebyl ten dlouhodobý stalking,“ smál se Artur.