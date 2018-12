Babiš zkritizoval úřad pro kybernetickou bezpečnost kvůli varování ohledně Huawei

Senátní výbor pro bezpečnost ocenil profesionální práci Bezpečnostní informační služby (BIS). Shodl se na tom dnes jednomyslně po návštěvě sídla civilní kontrarozvědky. Novinářům to řekl předseda výboru Pavel Fischer (nezávislý). Kritiku činnosti BIS ze strany prezidenta Miloše Zemana výbor podle něho nehodnotil.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost záležitost kolem varování před používáním softwaru i hardwaru čínských společností Huawei a ZTE podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nezvládl. Předseda vlády to v úterý řekl ve Vídni, kde se účastní fóra Afrika-Evropa. Úřad podle něho nepředložil žádnou právní analýzu.

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors do konce března 2019 propustí 260 lidí, což je asi 40 procent zaměstnanců. Důvodem jsou ekonomické potíže firmy. Řekl to vedoucí odborů Alois Kazelle.

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová míří do čela středočeské organizace ANO. Vystřídat by měla dosavadního předsedu Františka Petrtýla. Rozhodnutí krajského sněmu, který se konal v sobotu v Praze, musí ještě potvrdit centrála hnutí. Delegáti podle něj hejtmanku zároveň nominovali na první místopředsedkyni celostátní organizace.

Lidovci v souvislosti s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před softwarem a hardwarem čínských firem Huawei a ZTE vyzvali vládu, aby přepracovala zákon o veřejných zakázkách. Norma by podle KDU-ČSL měla při vyhodnocování zakázek zohledňovat i bezpečnostní rizika. Poslanci strany to v úterý řekli novinářům.

