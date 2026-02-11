Deset mýtů, kterým Češi stále slepě věří a zbytečně je to stojí velké peníze
11. 2. 2026 – 8:30 | Magazín | BS
Ať už ze zvyku, či třeba z pohodlnosti, máme stále tendence věřit dohadům a pověrám, které nás ale ve výsledku jen stojí peníze.
1. V zimě se má větrat málo, jinak uteče teplo
Realita: Když necháte otevřené okno celý den, samozřejmě si opravdu vychladíte byt. Několik minut krátkého, ale intenzivního větrání je ale potřeba provádět i v zimě – ideálně vytvořením průvanu, shodují se odborníci.
Vyměníte tak vzduch v domácnosti, snížíte zdravotní rizika, a během pěti minut nestihnou vychladnout zdi, takže si ani nijak významně nepřiplatíte za topení.
2. Když vypnu topení, ušetřím
Realita: Kompletní vypnutí topení může naopak vést k vyšší spotřebě energie, protože systém pak musí dohánět skokové změny. Mírné úpravy jsou proto daleko účinnější než dramatické výkyvy.
Netopení a nevětrání může navíc vést k podstatným zdravotním rizikům: „Při významném snížení teploty vzduchu v místnosti může docházet ke zvýšené kondenzaci vzdušné vlhkosti a tím i ke vzniku plísní na stěnách uvnitř budov. Plísně přitom nemusí být jen dobře viditelné na stěnách, ale i skryté uvnitř souvrství stěn. Ze zdravotního hlediska proto doporučujeme udržovat takovou teplotu, aby na nejchladnějších površích v bytě nedocházelo k časté nebo trvalé kondenzaci vlhkosti. Optimálně by se měla relativní vlhkost vzduchu pohybovat v rozpětí 45 – 55 % a teplota vzduchu kolem 20 – 22°C,“ upřesňuje RNDr. Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra pro venkovní a vnitřní ovzduší podle Státního zdravotního ústavu.
3. V nepoužívaných místnostech se netopí
Realita: Byt nebo dům je jeden systém, jeden celek. Studená místnost zvyšuje tepelné ztráty všech okolních a, jak už padlo, také zvyšuje riziko kondenzace vlhkosti a vzniku nebezpečných plísní.
4. Úsporné spotřebiče energetické třídy A se nevyplatí, jsou moc drahé na pořízení
Realita: Šetrný spotřebič se nemusí vyplatit okamžitě a pokud víte, že ho budete používat jen krátkou dobu, opravdu pak bude výhodnější nějaký méně úsporný, ale levnější artikl.
Při dlouhodobém a častém používání se ale pořizovací náklady nakonec vrátí v uspořené energii a ve výsledku na tom budete finančně lépe.
5. Sleva znamená, že ušetřím
Realita: Že je automatika si ověřit, jestli se opravdu dívám na levnější zboží? Kéž by. Obrovská spousta lidí pořád automaticky vidí jen lákavá procenta a červené cenovky s vykřičníky a neobtěžuje se se zamyslet, zda se nejedná jen o marketingový trik.
Slevy navíc podle Českého statistického úřadu často vedou spíš k většímu objemu nákupů, které ani často nebývají úplně potřeba, a skutečná úspora se vytrácí.
6. Pojištění se rovná absolutnímu bezpečí
Realita: Prakticky každá pojistka má výjimky, výluky a podmínky, které je potřeba nejdřív splnit. A protože pojišťovna není váš kamarád a nebude platit, když nemusí, zpravidla vám o nich nikdo předem neřekne. Je totiž na vaší zodpovědnosti se o nich poučit a pak se nedivit, že pojišťovna například odmítne zaplatit za vyhořelý dům, když jste si už pět let nepozvali kominíka.
Rada samozřejmě neplatí jen pro pojištění, ale pro život všeobecně: Smlouvu čtěte pozorně a důkladně, nespoléhejte na domněnky. Pomoci může také například spotřebitelské desatero podle ČNB.
7. Investice jsou hazard, lepší je prostě spořit
Realita: Největším rizikem domácnosti a zabijákem úspor je naopak dlouhodobě neinvestovat. Spořící účty jsou samozřejmě fajn, ale je potřeba si uvědomit, že samy o sobě nezřídka horko těžko pokryjí inflaci. A pokud ano, banky si často diktují dodatečné podmínky, kvůli kterým se pak spořící účet vyplácí čím dál tím méně.
Nikdo netvrdí, že musíte hazardovat s investicemi jako blázni. Můžete se klidně velmi opatrně držet při zemi. ČNB opět nabízí desatero rad.
8. Šetření na drobnostech pro rozpočet stačí
Realita: Omezit malé výdaje je samozřejmě také legitimní způsob spoření: Spousta malých úspor se pochopitelně nasčítá v jednu větší. A pochopitelně taktéž záleží na finančních možnostech domácnosti.
Největší úspora nicméně logicky pochází z tradičně největších položek rozpočtů českých domácností. Podle dat ČSÚ představují téměř polovinu průměrného rozpočtu výdaje za bydlení, energie a dopravu. Bezmála další čtvrtina celkových peněz pak zajišťuje potraviny.
Spořte samozřejmě i na malých věcech, pokud nemáte jinou možnost, ale zásadní rozhodnutí kupříkladu v energetice (třeba investice do zateplení domu) se v dlouhodobém horizontu vyplatí výrazněji.
9. Co fungovalo jinému, bude fungovat i mně
Realita: Internet je plný dojmů, smyšlenek a subjektivního vnímání. Lidský mozek má navíc tendence přeceňovat význam vzácných výjimek a ignorovat statistickou pravděpodobnost.
Jinak řečeno: To, že někdo vyhrál v loterii nebo magicky zbohatl na riskantní investici opravdu neznamená, že se vám to povede také. Občas zkusit něco malého samozřejmě nebývá až takový problém, dlouhodobých finančních rozhodnutí založených pouze na dojmech se ale raději vyvarujte.
10. Stát se o mě na stáří postará
Realita: Stát to pravděpodobně zkusí, ale jak moc se mu to podaří, je ve hvězdách.
A i kdyby ano, je daleko prozíravější se i tak na stáří zabezpečit svépomocí. Poměr pracujících a důchodců se podle demografických prognóz bude dál zhoršovat a slepě věřit jen a pouze veřejnému systému by se mohlo rovnat nižší životní úrovni ve stáří.