Babiš pro Spiegel: Pomáhám chudým, nelžu, nekradu, nepiju, nesmilním

Vysoce morální člověk, jehož hlavním posláním je pomáhat chudým a který chce po vzoru amerického prezidenta udělat Česko opět velkým. Tak se v rozhovoru pro poslední číslo německého magazínu Der Spiegel prezentuje český premiér Andrej Babiš.

Ať konzervativci nebo sociální demokraté, naší opozici šlo po listopadu jen o peníze a o moc. Právě kvůli těmto lidem jsem šel do politiky, hájí se Babiš v rozhovoru proti obviněním, že chce na politice zbohatnout. Loňské protivládní protesty jej prý nechávají chladným. "Pomáhám chudým lidem, a těch je u nás spousta. Dříve jsem sbíral tenisové míčky za pět korun na hodinu a později jsem postavil dům vlastníma rukama. Teď už peníze nepotřebuji. Teď je mojí motivací pomáhat druhým," prohlásil.

Za drzost označil fakt, že si auditní služba Evropské komise dovolila komentovat a interpretovat české právo, pokud jde o jeho údajný střet zájmů. "Nemají snad bohatí lidé vstupovat do politiky, třebaže na rozdíl od těch, kteří z politiky žijí, nejsou zkorumpovatelní?" ptá se Babiš. Kritizoval dále některé aspekty evropské politiky, především pokud jde o byrokracii nebo postoj k migraci, nicméně se označil za proevropského politika a vyslovil se pro bezpečnostní spolupráci uvnitř EU.

V souvislosti s českou zahraniční politikou rovněž poznamenal, že pozice jeho vlády vůči Číně se ani po návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu neliší od pozice Německa či jiných zemí. "Akceptujeme politiku jedné Číny, v poslední době ale máme co do činění se 'zahraničními politiky' typu pražského primátora nebo předsedy Senátu, kteří to vidí jinak. Těm jde spíše o domácí politiku, o přilákání voličů," soudí český ministerský předseda.

Babiš rovněž uvedl, že Česká republika je vzorem pro budoucnost a jeho paralela s americkým prezidentem Donaldem Trumpem tkví v tom, že by ji chtěl udělat "opět velkou" (great again), jako byla před druhou větovou válkou.

A co v sobě má z morálního odkazu Václava Havla? "Mám velmi dobrou morálku. Nelžu a nekradu, moc nepiji a nemám ani milenku. A pokud jde o Havla: pozval mě dokonce na své sedmdesátiny," uzavírá v rozhovoru Babiš.