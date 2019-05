Babiš je ve střetu zájmů, potvrdil Brusel, premiér protestuje

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: red

Premiér Andrej Babiš je podle Evropské komise ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své podniky.

Evropská komise rozhodla na základě výsledků auditu, který poslala českým úřadům. Ministerstvo financí dnes potvrdilo, že závěry auditu obdrželo. Brusel chce vrátit zpět všechny prověřované dotace, které Agrofert obdržel od loňského února.

Babiš vložil Agrofert v únoru 2017 kvůli českému zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu. Opoziční strany vyzvaly stát, aby po Agrofertu vymáhal dotace zpět.

"Neporušuji ani české ani evropské zákony. Jsem šokován tím, co tvrdí česká média," řekl Babiš ráno Deníku N s tím, že Česká republika rozhodně žádné dotace nebude muset vracet. Uvedl, že zpráva je zatím předběžný návrh a až do uzavření procesu je považována za důvěrnou.

Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček Deníku N řekl, že se sociální demokraté musí se zprávou seznámit, a pak na to budou reagovat. Odchod z vlády podle něj není na pořadu dne.

Babiš se před polednem ke zprávě vyjádřil v poslanecké sněmovně, kde zopakoval, že žádné peníze vracet nebude a napadl některá média. Následně se omluvil z dalšího jednání "z pracovních důvodů".

Miroslav Kalousek (TOP 09) vzápětí prohlásil, že premiér nepřekvapil a hraje o čas. Varoval také českou vládu, aby neposílala žalobu Evropskému soudu, protože jednak to nemá odkladný účinek a jednak by to bylo "protahování" ostudy. Prohlásil, že si je jist, že Česko peníze vrátí a pak je musí po Agrofertu "nemilosrdně vymáhat."

"Samozřejmě, že Česká republika žádné platby vracet nebude, ona je totiž nedostane," prohlásil pak Marek Výborný, šéf KDU-ČSL s tím, že na zkrácené dotace nakonec doplatí například drobní zemědělci.

Vít Rakušan, šéf STAN, pak emotivně zkritizoval, že Babiš opustil parlamentní diskusi.

Piráti mluví o hlasování o nedůvěře

Šéf Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že jde o alarmující situaci, žádá aby ministerstva financí a pro místní rozvoj poslance se zprávou seznámila. Piráti zatím svolají kvůli možnému střetu zájmů schůzi opozičních stran, zváží také zda vyvolají hlasování o nedůvěře vládě, uvedl Bartoš.

Rychlé zveřejnění zprávy požadují i Vít Rakušan a šéf ODS Petr Fiala.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka uvedl, že Agrofert úřady zatím nekontaktovaly.

Podle ministerstva financí je audit předběžným návrhem, který se ještě může změnit. Ministerstvo dostalo anglickou verzi zprávy. Reagovat na ni bude ve lhůtě, kterou Evropská komise stanoví ve chvíli, kdy bude do ČR doručovat českou verzi. Obvyklá lhůta na vyjádření je jeden až dva měsíce.