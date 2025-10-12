Babiš chce odborníky i za Motoristy, zprávy o Turkových výrocích má za závažné
12. 10. 2025 – 6:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš by pokládal za nejlepší řešení, pokud by strana Motoristé sobě nominovala do vlády odborníky, obdobně jako hnutí SPD.
Uvedl to dnes ve videu zveřejněném na sociálních sítích poté, co Deník N informoval, že čestný prezident Motoristů a možný kandidát na ministra zahraničí Filip Turek na facebooku zveřejňoval rasistické, sexistické či homofobní výroky. Podle Turka je to nestoudná snaha o diskreditaci. Babiš označil informace za závažné, předseda Motoristů Petr Macinka má aféru za podivnou. Všichni tři kauzu, kterou se už zabývá i policie, proberou na pondělní schůzce. Politici dosluhující vlády před jmenováním Turka ministrem zahraničí varují.
"Ty informace jsou závažné a určitě to budu řešit. Požádal jsem pana (předsedu Motoristů) Petra Macinku a pana Turka o společnou schůzku hned na pondělí. Tam musíme celou věc probrat a zvážit i další kroky," sdělil Babiš.
Turek odmítl, že by se kvůli aféře neměli Motoristé na vládě přímo podílet. Strana podle něj trvá na tom, že bude mít ministerská křesla. "Budeme dělat všechno proto, abychom věci měnili a ne abychom pouze podpořili, aby někdo vládnul a dělal v té zemi něco, na čem my nebudeme přímo kooperovat," řekl dnes večer v České televizi zvolený poslanec.
Server uvedl, že má k dispozici archiv Turkových později smazaných příspěvků a komentářů. Turek podle Deníku N opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. V roce 2010 podle serveru označil popálení dvouleté romské dívky Natálky za "polehčující okolnost" pro odsouzené žháře z Vítkova.
"Absolutně odmítám, že bych kdykoli něco takového vytvořil, napsal nebo že bych měl takovou myšlenku," reagoval Turek ve videu na údajný výrok o popálené romské holčičce. Zdůraznil, že by se takovým způsobem nikdy nevyjádřil a nikdo ho v žádném případě nemůže vinit z rasismu. "I když mám rád černý humor, tak v žádném případě nesouhlasím s tím, že by to, co vám teď zase se snaží předestírat, že by to bylo něco z mé hlavy," řekl. Věří, že se věc vysvětlí. "Jdeme právní cestou, tohle už prostě překročilo všechny hranice," dodal.
Macinka se dnes Turka zastal, aféru kolem výroků pokládá za podivnou. Vidí za ní snahu o to, aby nevznikla nová vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů. "Snaha dělat dnes z Filipa Turka rasistu je mimořádně absurdní a účelová," zdůraznil předseda Motoristů, o němž se spekuluje jako o budoucím ministru životního prostředí. Turek má jeho důvěru.
Proti Turkově možné nominaci a jmenování ministrem zahraničí se dnes postavila romská organizace Romea. Upozornila právě na Turkův údajný výkrok související se žhářským útokem na romskou rodinu ve Vítkově v roce 2009 o tom, že popálené cikáně je polehčující okolnost. "Pokud je tento výrok pravdivý, nelze ho chápat jinak než jako otevřenou rasistickou relativizaci pokusu o vraždu dítěte," uvedla Romea.
Kauzou se už zabývá policie. "Na jedné straně jsou zjištění novinářky, která nás ze své podstaty zajímají a věnujeme se jim, a na druhé straně jsou internetoví hrdinové, kteří bojují proti investigativní žurnalistice," reagovala policie na síti X. S Deníkem N jsou policisté v kontaktu, výhrůžky novinářům z důvodu jejich práce rozhodně nejsou ok, dodali.
Zástupci Starostů v reakci na kauzu kolem Turka pořádají v neděli vpodvečer v Praze a v Brně akci za oběti rasismu a xenofobie. "Zapalme symbolickou svíčku všem obětem rasismu a xenofobie," uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Starostové chtějí akcí zároveň varovat před mezinárodní ostudou, kterou by podle nich Česku přinesl Filip Turek v roli ministra zahraničí. Kdokoliv se může připojit buď v Praze u Památníku ticha na nádraží Bubny nebo v Brně u Kounicových kolejí.
Na rozdělení křesel v budoucí možné vládě ANO, SPD a Motoristů se dohodli jejich představitelé v pátek. Kabinet má mít 16 členů včetně premiéra, o jednoho méně, než aktuálně čítá nynější koaliční kabinet premiéra Petra Fialy (ODS). Devět křesel má mít hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristé. SPD obsadí také pozici předsedy Sněmovny. Vzniknout má nová pozice ministra pro sport, prevenci a zdraví. Nevzniknou naopak posty ministrů pro evropské záležitosti, pro legislativu a pro vědu, výzkum a inovace.