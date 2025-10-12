Strach o legendu! Bolek Polívka zkolaboval v divadle, musela pro něj rychlá
12. 10. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavnému herci se přitížilo a do akce musela záchranka.
Slavný herec Bolek Polívka zažil chvíle, ze kterých nebylo zrovna dvakrát do zpěvu ani jemu, ani jeho fanouškům.
V pátek se mu během představení DNA v Divadle Bolka Polívky udělalo zle. A to ne, že by mu bylo chvilku slabo a pak to přešlo. Ne, hrozil kompletní kolaps a do akce musela záchranka.
„Po první části dnešního představení se Bolku Polívkovi udělalo nevolno a na místo musela dorazit rychlá záchranná služba. Podle informací byl herec převezen k dalšímu ošetření,“ stálo u videa, které se objevilo na Facebooku.
Polívka poté strávil noc v péči odborníků a lékařů v nemocnici u sv. Anny, píše Blesk.
„Mohu potvrdit, že jsme včera večer ošetřovali muže seniorského věku. Šlo o náhlou zdravotní indispozici. Byl převezen do nemocnice na vyšetření,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.
Snad se nejedná o nic vážného. Herci už je podle všeho lépe: "Pana Bolka Polívku postihla při pátečním představení DNA náhlá zdravotní indispozice. Nyní je v péči lékařů, cítí se dobře. Pondělní a úterní představení jsou přesunuta na náhradní termíny, o kterých byli diváci informováni," sdělila Kateřina Komárková, ředitelka Divadla Bolka Polívky.