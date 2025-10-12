Vyhazov z Ulice kvůli politickému názoru? Hvězda má jasno: "Je tu strašně moc nespravedlnosti!"
12. 10. 2025 – 7:30 | Magazín | Jiří Rilke
Hvězda Ulice neskrývá své politické přesvědčení a myslí si, že právě proto už nenatáčí Ulici.
Jaroslava Obermaierová, kterou diváci seriálu Ulice znají jako drbnu Nyklovou, se už pěkných pár měsíců neukázala na obrazovce.
Obává se, že je bez práce, ačkoliv jí to nikdo oficiálně neřekl. Kreativní producent TV Nova to popírá – oficiální verze zní, že se s Nyklovou stále počítá, jen je její dějová linka momentálně upozaděna.
Jak moc se Obermaierová bude doopravdy vracet, zůstává nicméně ve hvězdách. A zda si pomůže neustálým veřejným stěžováním, je také otázka. Herečka se totiž opět vyjadřovala směrem k televizi a její prohlášení znějí čím dál tím ostřeji. Bude pak mít někdo chuť ji zvát zpět?
Obermaierová si myslí, že ticho ze strany produkce je především trestem za její politické názory: „Na Nově se změnilo hodně lidí ve vedení. Třeba mě prostě ti noví tak neznají, nebo mají pokyny. Kdo ví. Ale upřímně jsem s tím mohla počítat, protože se vůbec netajím svými názory. Já si myslím, že tady je strašně moc nespravedlností,“ hlásila pro magazín eXtra.
„Pak jsou tu věci okolo důchodu. Vezměte si, že čtvrtý měsíc žiju z osmnácti tisíc. Je to tvrdé, ale vydržím to. Samozřejmě, člověk si těžko zvyká, když přece jenom měl třeba jednou tolik, tak je to složitější. Ale dá se to nějak udělat,“ hořekovala.
„Něco vám ale řeknu: já kvůli nikomu své názory měnit nebudu. Jestli máme lidi, kteří tam (ve vládě) jsou, kterým jde jen o peníze a zbraně, tak s těmi nechci mít nic společného,“ zahnula z ničeho nic do politických vod.
Obermaierová je hrdou podporovatelkou hnutí Stačilo a tedy i komunistů, kteří se již podruhé za sebou vůbec nedostali do sněmovny.
„To víte, že to tak je, že mě už nechtějí kvůli mým politickým názorům. Vždyť já už jsem ten poslední rok na natáčení seriálu Ulice byla už jen párkrát, protože už to vřelo,“ má jasno herečka.