Babiš a švábi tuhle krizi přežijí

Andrej Babiš je odolný jako šváb. Dokáže přečkat několikanásobně větší aféry než jeho předchůdci ve Strakově akademii. A dá se předpokládat, že ustojí také krizi vyvolanou reportáží o jeho synovi.

Václav Klaus nedokázal sdělit, kdo jsou sponzoři ODS vystupující pod smyšlenými jmény – a musel se odporoučet. Stanislav Gross neřekl, kde vzal čtyři miliony na byt – sbohem a šáteček. Mirek Topolánek tlachal, zda ucukne dřív Žid, nebo gay – pá, pá. No a Petr Nečas zabalil premiérství poté, co policie zatkla a obvinila jeho spolupracovnici Janu Nagyovou (dnes Nečasovou).

Andrej Babiš je sám obžalován z dotačního podvodu. Dodnes nevysvětlil, jak mohl o Čapím hnízdu mluvit jako o svém projektu a současně tvrdit, že s ním nemá nic společného.

Teď vyšlo najevo, že se snažil držet svého syna mimo dosah vyšetřovatelů případu Čapí hnízdo. Rozhovor reportérů webu Seznam Zprávy vyvolal ve sněmovně (a nejen tam) vlnu nevole vůči šéfovi vlády, za kterým se táhne výbušná kauza.

Ve vládě mohou nastat změny. Dá se však předpokládat, že Andrej Babiš tuhle krizovou epizodu ustojí a premiérem zůstane. Tady je šest hlavních důvodů, proč:

1) Má za sebou politickou firmu

Babiš nestojí v čele strany, ba ani v čele hnutí, za které se ANO vydává, ale kterým není. Babiš je majitelem a jednatelem politické firmy. ANO je Babišův projekt za Babišovy peníze. Proto si do něj až na výjimky nenechá mluvit. Stojí a padá s jeho autoritou a s jeho penězi.

Pokud by Babiš předsedal"tradiční straně", kde o vůdcovství soupeří zástupci názorových proudů, byl by patrně dávno vystřídán.

2) Podrží ho sociální demokraté

Sociální demokraté mají prachbídnou formu. V průzkumech spadli pod deset procent voličských preferencí. Proto se do předčasných voleb nepohrnou a vládu nezboří, byť v ní mohou navrhovat změny.

Leccos naznačila středeční debata poslanců za ČSSD s Babišem. "Nebavili jsme se vůbec o nějakém odchodu z vlády, o tom, zda podpoříme nedůvěru, nebo jestli dáme demisi, o tom nebyla vůbec řeč," řekl o ní poslanec Jan Chvojka.

3) … a také komunisté

Obdobně jako sociální demokraté jsou v mizerné kondici – na samé hranici volitelnosti do sněmovny.

Místopředseda strany Petr Šimůnek nabádá k trpělivosti. Stačí prý počkat na krizi. "… a pak to bude jako u lékaře. Toho potřebujeme, až když nám něco je, tak si myslím, že jednou budou lidi velice rádi, že se komunisté budou vracet zpátky," prorokuje.

4) Podporuje ho prezident

Vrchní velitel hraje ve vládních krizích důležitou roli. Zejména, když je paličatý a strany mu ustupují. Miloš Zeman to nedávno prokázal, když odmítl jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho.

Zeman už dal najevo, že Babiše podrží. V TV Nova pravil, že novinářům "se nedá věřit ani nos mezi očima" a premiérovi popřál, "aby mu neselhaly nervy".

5) V záloze má samuraje

Tomio Okamura dřepěl na lavici koaličních náhradníků. Teď se však rozcvičuje, je připraven kdykoli doplnit komunisty, nahradit sociální demokraty a na pokyn "trenéra" Babiše se zapojit do koaliční hry.

Okamura navrhuje vládu odborníků vytvořenou hnutím ANO, která bude plnit program SPD a ve které nebudou trestně stíhaní politici, tedy Babiš. Nakonec by se však s Babišem v kabinetu patrně smířil.

6) Musí hájit Palermo

Babišovy podnikatelské a politické zájmy se prolínají. Pravda, zákon ho přiměl k tomu, aby své firmy Agrofert i SynBiol vložil do svěřenských fondů, jinak by nemohl čerpat dotace. To však neznamená, že nad nimi ztratil kontrolu. Ovládá je dál, protože do čela fondů jmenoval své lidi, kteří udělají jen to, s čím souhlasí.

Firmy z Babišova impéria jsou příjemci státních i evropských dotací. O prvních rozhoduje vláda či ministerstva, o druhých Babiš jedná v Bruselu. Snaží se dohodnout dotační koláč, z něhož by si nejvíc ukously velké vypasené firmy – takové, které patří do jeho podnikatelského impéria.

Zjevně se mu to daří. Loni získal na dotacích 1 032 696 000 korun! Tedy 1,03 miliardy.

Teď se v Bruselu rozhoduje o dotacích na příští unijní sedmiletku (víceletý finanční rámec pro roky 2021 až 2027). Babiš chce být přirozeně u toho.

Dotace ovšem nejsou vše. Babišovy firmy také dostávají od vlády a ministerstev státní zakázky.

Tomu všemu se dá říct politika a byznys 2v1. Takové utěšené babišovské Palermo.