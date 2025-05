Autorka Zápisníku alkoholičky se podruhé vdala... Za stejného muže!

19. 5. 2025

Přísloví o dvojím vstupování do stejné řeky v téhle rodině evidentně neplatí. Třeba to napodruhé vyjde.

Přísloví o tom, že se většinou až tak nevyplácí opakovat dvakrát tu samou věc, která napoprvé nedopadla nejlépe, máme docela dost. Všechna je nicméně ignorovala Michaela Duffková, autorka Zápisníku alkoholičky a zakladatelka odvykacího centra Alkos. Podruhé se vdala. Za toho samého muže.

Spisovatelka a blogerka, která už sedm let nepije, si vzala Ondřeje Duffka. Už zase. Byli svoji již dříve a mají spolu dvě děti.

„Manželství. Kdyby mi někdo před 12 lety řekl, že jednou napíšu tenhle post, nevěřila bych mu. Tolik jsme toho prošli. Tolik jsme toho přestáli. A přesto, nebo možná právě proto, jsme tady. Spolu. Naše cesta nebyla rovná ani jednoduchá. Byla plná terapie, odpuštění, růstu, pochyb i lásky. Dneska vím, že není samozřejmé, že vztah vydrží to, co vydržel ten náš,“ napsala k fotce ze svatby.

„Když máš vedle sebe člověka, který tě drží, i když padáš, a věří v tebe i ve chvílích, kdy sám nevěříš v nic, pak máš všechno. Dneska máme sebe. Oficiálně a je to krásné. Děkuju všem, co nás na téhle cestě doprovázeli. Děkuju Ondrovi, že zůstal, že miluje. Těším se na každé další spolu,“ dodala.

Sám Ondřej pak přiznal, že vztah plný klopýtání a nástrah nebyl jednoduchý. Největší strašák bylo samozřejmě manželčino pití a vůli vydržet a všechno nakonec překonat mu prý dodávala především starší dcera.

„Okamžiků, kdy jsem si říkal, že už to nedám, byly spousty. Vztahuje se to samozřejmě k době před tou léčbou. Nad vodou mě drželo naše dítě, starší dcera, a samozřejmě i láska k manželce. Nejsem typ, který by hned toho druhého opouštěl a zavíral dveře,“ vzpomínal Duffek pro Super.cz.