Legendární Marta Kubišová se vrací! Bude mít velkolepý koncert v Lucerně

19. 5. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Slavná pěvkyně ještě nezazpívala poslední slovo: Roky po oficiálním konci kariéry si střihne ještě jeden velký koncert.

Zbožná přání fanoušků byla vyslyšena, ještě jednou si ikonu české pěvecké scény budou moct poslechnout naživo! Legendární Marta Kubišová sice oficiálně ukončila kariéru už v roce 2017, ale nyní, o osm let později, se nechala přesvědčit, aby ještě jednou zazpívala.

20. září 2025 se v pražské Lucerně uskuteční koncert k poctě jedinečné umělkyně. Na pódiu vystoupí přední čeští umělci, kteří se podělí o největší hity Marty Kubišové a vzpomenou na jejího nezdolného ducha i příkoří, kterému musela čelit, když ji před 55 lety tehdejší režim bez milosti umlčel.

A ke konci večera přijde zlatý hřeb: Vystoupí totiž i sama Marta Kubišová.

,,Proč mi tehdy zakázali zpívat mi nikdo v tu dobu nevysvětlil. Neobtěžovali se s tím. Vlastně ten důvod nevím ani do teď. Mně to nechybělo. Možná si mysleli, že mě tím k něčemu donutí a nebo mě potrestají, ale to se šeredně spletli. Ano, je pravda, že na závěr koncertu 20. září v pražské Lucerně pár písniček zazpívám. Musím to trochu natrénovat, dlouho jsem nezpívala,“ prozradila Kubišová.

,,Tento koncert je oslavou odvahy, umění a výjimečné ženy, jejíž hlas se stal symbolem několika generací,“ stojí v oficiálním popisu.

Vstupenky jsou k mání na Ticketstreamu, moc míst už nezbývá.