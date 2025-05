Kohút prožil velkolepý návrat do sestavy a Baníku zařídil výhru nad Spartou

19. 5. 2025 – 7:58 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Velkolepý návrat do základní sestavy ostravských fotbalistů prožil záložník Michal Kohút.

Čtyřiadvacetiletý středopolař jeden gól Spartě dal, na zbylé dva přihrál a měl klíčovou zásluhu na výhře Baníku 3:2 v předposledním 4. kole ligové nadstavbové skupiny o titul. V rozhovoru s novináři prohlásil, že Slezané budou hodnotit sezonu pozitivně bez ohledu na to, jestli skončí druzí, nebo třetí.

Ostravané jsou kolo před koncem sezony při bodové rovnosti dál třetí za Plzní. Viktoria v souběžně hraném utkání po obratu zvítězila v Olomouci 2:1 a udržela druhé místo. Díky lepšímu postavení po základní části mají Západočeši situaci ve svých rukách. Baník potřebuje v závěrečném utkání na hřišti mistrovské Slavie získat o bod víc než Plzeň, která doma bude hostit Jablonec.

"Chtěli jsme s nimi udržet krok a doufali, že by je Olomouc mohla potrápit. V poločase nám někdo říkal, že prohrávali 1:0. Mrzí nás, že to otočili, ale budeme bojovat i v posledním kole. Už tak to myslím nikdo nečekal, že bychom v posledním kole bojovali o předkolo Ligy mistrů," řekl Kohút.

Slezané porazili doma v nejvyšší soutěži Spartu poprvé od dubna 2018 a po sedmi zápasech. V této ligové sezoně Pražanům ve třech duelech nepodlehli a dvakrát je zdolali. Ostrava prohrála jediné z posledních 12 ligových utkání.

"Sešlo se to takhle krásně, ale jsem rád hlavně za to vítězství. Vím, co zápasy proti Spartě pro naše fanoušky znamenají, chtěli jsme pro ně vyhrát. A navíc hrajeme do posledního kola o druhé místo. Je to je prostě skvělé, určitě sezonu můžeme hodnotit pozitivně," uvedl Kohút.

Baník měl proti Letenským impozantní úvod a po 32 minutách vedl už 3:0. "Začátek jsme měli fantastický. V prvním poločase bylo na Spartě vidět, že nejsou v pohodě. Ale ve druhém už to byla úplně jiná Sparta a zatlačila nás. Byli jsme horší v pohybu. Vletěli na nás, natlačili se na nás a nedokázali jsme si s tím poradit. Ale důležité je, že jsme vítězství udrželi," prohlásil někdejší hráč Slovácka či Pardubic.

Od 22. dubna za "áčko" Ostravy nenastoupil a první tři utkání nadstavby musel vynechat. Za vyloučení v pohárovém utkání proti Olomouci dostal třízápasový distanc. V pondělí se byl rozehrát za druholigový B-tým a dnes se vrátil do základu prvního mužstva.

"Tři týdny jsem neměl zápasové vytížení, těch devadesát minut za béčko mi pomohlo, i když mě štve, že jsme klukům nepomohli k výhře. Ale ony ty zápasy ve druhé lize nejsou jednoduché, Opava má dobrý mančaft," přiznal Kohút.