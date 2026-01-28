Neviditelná hrozba nad Zemí. Vědci varují před kolapsem oběžné dráhy
28. 1. 2026 – 14:26 | Zpravodajství | Alex Vávra
Nízká oběžná dráha Země se mění v nebezpečně přeplněný prostor, kde se tisíce satelitů míjejí v sekundových intervalech. Vědci varují, že kombinace megakonstelací, kosmického odpadu a extrémních slunečních bouří může spustit řetězovou reakci srážek, která by ohrozila moderní technologie i samotný přístup lidstva do vesmíru.
Ještě nedávno jsme se na oběžnou dráhu Země dívali jako na tichý a téměř nekonečný prostor, kde se ztrácejí družice i lidské ambice. V posledních letech se ale tento romantický obraz rozpadá. Nízká oběžná dráha se mění v jedno z nejrušnějších a nejnebezpečnějších míst, která lidstvo kdy vytvořilo. Nejde přitom o vzdálený sci-fi scénář, ale o problém, který se odehrává v reálném čase a jehož dopady by se mohly dotknout každého z nás – od navigace v mobilu až po globální bezpečnost.
Hlavním motorem této proměny jsou masivní satelitní konstelace určené pro poskytování internetu. Projekty, které měly propojit svět, dnes paradoxně ohrožují samotnou infrastrukturu, na níž moderní civilizace stojí. Vědci proto stále hlasitěji varují, že nízká oběžná dráha se blíží bodu, odkud už nemusí být návratu.
Nebezpečně přeplněná oběžná dráha
Počet satelitů kolem Země roste tempem, které nemá v historii obdoby. Zatímco ještě před několika lety byly desítky či stovky družic považovány za běžný stav, dnes se jejich počet pohybuje kolem patnácti tisíc a další desetitisíce jsou ve fázi plánování. Pokud by byly schváleny všechny současné projekty, mohl by se během jediné dekády počet satelitů zvýšit až na stovky tisíc.
Taková koncentrace znamená extrémní provoz. Satelity se pohybují rychlostmi přesahujícími dvacet tisíc kilometrů za hodinu a míjejí se na vzdálenosti menší než jeden kilometr v intervalech několika desítek sekund. V tomto prostředí už neexistuje prostor pro pasivní setrvávání na dráze. Družice musejí neustále manévrovat, spalovat palivo a reagovat na okolí. Jen jedna jediná megakonstelace provádí ročně stovky tisíc úhybných manévrů, aby zabránila srážkám.
Problém se ale netýká jen bezpečnosti. Rostoucí počet satelitů začíná vážně narušovat astronomická pozorování. Odlesky družic se objevují na snímcích kosmických teleskopů a část dat je nenávratně ztracena. Software dokáže stopu zamaskovat, ale vědecká informace, která byla přehlušena odraženým světlem, už se nikdy nevrátí. To ohrožuje výzkum vesmíru v době, kdy se snažíme pochopit jeho původ i budoucnost.
Kesslerův syndrom a bod zlomu
Největší hrozbou zůstává scénář známý jako Kesslerův syndrom. Ten popisuje situaci, kdy srážka dvou satelitů vytvoří tisíce úlomků, které následně způsobí další kolize. Výsledkem je lavina, která se sama posiluje a postupně mění oběžnou dráhu v pole smrtících projektilů. V krajním případě by se některé výškové hladiny staly prakticky nepoužitelnými na desítky let.
Nové výzkumy navíc ukazují, že ke spuštění takové kaskády by nemuselo dojít jen postupně. Spouštěčem by mohla být například extrémní sluneční bouře. Silná erupce ze Slunce by mohla narušit komunikaci se satelity a vyřadit jejich navigační systémy. Pokud by družice přestaly manévrovat, čas do první katastrofické srážky by se mohl smrsknout na pouhé dny.
Důsledky by byly dramatické. Výpadky by nepostihly jen internet, ale také navigační systémy, meteorologické modely, vojenskou komunikaci i záchranné složky. V nejhorším scénáři by husté pole trosek znemožnilo další starty raket, čímž by lidstvo na dlouhou dobu přišlo o přístup do vesmíru. To by znamenalo konec celé jedné technologické éry.
Závěrem se tak nabízí nepříjemná otázka: dokážeme se poučit dřív, než narazíme na fyzikální limity, které už nepůjde obejít? Vědci stále častěji zdůrazňují, že řízení kosmického provozu musí přestat být jen prázdným pojmem. Bez mezinárodní spolupráce, jasných pravidel a ochoty omezit krátkodobé komerční zájmy hrozí, že si lidstvo samo uzavře cestu ke hvězdám. Nízká oběžná dráha je dnes jedním z nejcennějších společných zdrojů planety – a zároveň jedním z nejkřehčích. Pokud ji zaplníme bez rozmyslu, může se stát prvním velkým technologickým ekosystémem, který jsme si dokázali zničit vlastní chamtivostí.