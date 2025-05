V Lidlu kvůli zlevněnému masu museli zavést omezení kolik balení koupíte. Už máte?

27. 5. 2025 – 9:22 | Magazín | Alexej Chundryl

Lidl opět ukazuje, že i v době rostoucích cen se dá nakupovat chytře. Jeho aktuální slevová nabídka cílí na oblíbené položky z českých kuchyní – maso a čerstvou zeleninu.

V době, kdy inflace stále zvyšuje ceny potravin, přichází Lidl s vítaným signálem pro všechny chytré nakupující. Jeho aktuální slevová nabídka se zaměřuje na základní a oblíbené položky, které najdete téměř v každé české domácnosti – maso a čerstvou zeleninu. Tento týden se vyplatí zaměřit se především na kladenskou pečeni, kuřecí prsa a cherry rajčátka, které pořídíte za mimořádně výhodné ceny.

Kladenská pečeně: Tradiční chuť domova za mimořádnou cenu

Kladenská pečeně, připravovaná podle tradiční receptury, je synonymem české kuchyně. Ať už ji připravíte s bramborovým knedlíkem a zelím, nebo ji využijete jako základ do sendviče či studeného obloženého talíře, vždy zaujme svou jemností a výraznou chutí. Díky současné akční nabídce v Lidlu si tento oblíbený pokrm mohou dopřát i domácnosti, které si dnes pečlivě hlídají výdaje.

Tip: Nakrájejte kladenskou pečeni na tenké plátky, přidejte kyselou okurku, hořčici a čerstvé pečivo – ideální rychlá večeře nebo výletní svačina.

Kuřecí prsa za bezkonkurenční cenu – „Vemte rovnou několik balení!“

Základem rychlé, zdravé a výživné kuchyně jsou bezesporu kuřecí prsa. Díky nízkému obsahu tuku a vysokému podílu bílkovin jsou ideální volbou pro sportovce, děti i seniory. Lidl nyní nabízí kuřecí prsa v akci za tak nízkou cenu, že si mnoho zákazníků odnáší domů hned několik balení – ideálně do zásoby do mrazáku.

Tip: Marinujte kuřecí prsa v olivovém oleji s česnekem, bylinkami a citronovou šťávou – perfektní základ pro gril nebo pánev během několika minut.

Cherry rajčátka: Lehkost a chuť léta v každém soustu

Nic nepřipomene léto víc než šťavnatá, sladká cherry rajčátka. Vhodná jako příloha k masu, do salátů, na domácí pizzu nebo jen tak na zdravé mlsání. V současné akci je pořídíte za bezkonkurenční cenu, takže si je může dovolit každý – a to i v bio kvalitě. Rajčátka jsou navíc skvělým zdrojem vitamínu C, antioxidantů a vlákniny.

Tip: Zapečte cherry rajčátka s kozím sýrem a tymiánem na topince – jednoduchá a luxusní večeře za pár korun.

Lidl ukazuje, že kvalita nemusí být drahá

Díky promyšlené slevové politice a důrazu na čerstvost nabízí Lidl spotřebitelům možnost, jak se stravovat chutně, kvalitně a přitom ekonomicky výhodně. Kombinace kladenské pečeně, kuřecích prsou a cherry rajčátek je důkazem, že i základní potraviny lze proměnit v pestrý a chutný jídelníček pro celou rodinu.

Kromě těchto tří položek přináší Lidl v tomto týdnu další slevy na pečivo, mléčné výrobky nebo drogerii – ideální příležitost pro kompletní nákup bez zatížení peněženky.

Shrnutí: Co se vyplatí