Česko chrlí zbraně za stovky miliard: Většina putuje na frontu na Ukrajině
25. 9. 2025 – 5:49 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Český zbrojní průmysl zažívá rekordní časy. Letos může vývoz vojenského materiálu vyšplhat až na magickou hranici 100 miliard korun. Až tři čtvrtiny této částky míří přímo či nepřímo na Ukrajinu, kde se stávají palivem pro pokračující válku.
Munice mizí na Ukrajině
Podle šéfa Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka stojí za boomem především poptávka po dělostřelecké munici velkých ráží. „Zhruba 70 až 75 procent českého exportu končí na Ukrajině. Většinou jde o granáty a munici pro těžké zbraně. Myslím si ale, že kapacity v této oblasti už dál skokově růst nebudou,“ uvedl Hynek.
I přes ohromné objemy naráží tuzemské továrny na limity. Klíčovou překážkou je chemický průmysl, který nestíhá dodávat potřebné suroviny pro výrobu střelného prachu a dalších komponent. Podle Hynka proto není možné očekávat, že by se export munice zvyšoval stejným tempem jako v minulých letech.
Přes 90 miliard už loni
Jen za loňský rok vystřelil český vývoz vojenského materiálu meziročně o neuvěřitelných 86 procent. Celková hodnota vyvezených zbraní a související techniky tak dosáhla 91 miliard korun. Vyplývá to z výroční zprávy ministerstva průmyslu a obchodu.
Ministerstvo navíc loni vydalo 1678 licencí pro vývoz do 95 států v hodnotě přes 105 miliard korun. Česko se tak definitivně zařadilo mezi hráče, se kterými se ve světě zbrojního průmyslu musí počítat.
Naopak dovoz zbraní do Česka také významně narostl – z 11,5 miliardy v roce 2023 na 26 miliard korun loni. Licencí k dovozu bylo 668 a týkaly se zboží v celkové hodnotě 110,4 miliardy korun. To naznačuje, že tuzemské firmy využívají i komponenty ze zahraničí, aby zvládly naplnit obrovskou poptávku.
Konec raketového růstu?
Přestože hranice 100 miliard korun letos podle Hynka padne, zázraky už nečekejme. „Další meziroční nárůst o více než 80 procent je nereálný. Pokud by se to přece jen stalo, šlo by jen o přeprodej něčeho, co se vyrobí jinde,“ říká.
Budoucnost českého zbrojního exportu tak může ležet spíše v sofistikovanějších systémech – od moderní elektroniky až po nové typy obranných technologií. Právě tam vidí odborníci prostor, kam se mohou výrobci vydat, pokud chtějí udržet svou pozici na světovém trhu.
Česko se tak stalo klíčovým dodavatelem pro ukrajinskou armádu a zároveň významným hráčem evropského zbrojního průmyslu. Zda se tento trend udrží i v dalších letech, bude záviset nejen na vývoji války, ale i na schopnosti tuzemských firem adaptovat se na nové požadavky a překonat limity výroby.