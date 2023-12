Amsterdam se pokusí zbavit nálepky města hříchů s další kampaní pro turisty

Amsterdam se zoufale snaží zbavit nálepky města nočního života a bujarých večírků a spouští další kampaň s cílem odradit turisty holdující neřestem. Ta představí hlavní město Nizozemska z jiného úhlu pohledu - totiž očima místních.

Skupiny turistů v tričku a šortkách se toulají ve skupinách či v párech ulicemi, kde se prostitutky vystavují v osvětlených výlohách jako zvířata v zoo. Po cestě jistě navštívili nějaký ten bar, kterých je všude kolem nadbytek.

Sex se tady prodává naprosto volně a součástí zábavy jsou i drogy. Asi tak vypadá během letní sezóny De Wallen, ulice neřestí známá spíše jako čtvrť červených luceren. Tito turisté pak ve městě dělají rámus a nepořádek.

Starostce Femke Halsemaové začalo vadit, že Amsterdam je vnímán jako město hříchů. Po částečně úspěšné kampani proti opilým Britům spouští radnice podle serveru Euronews další internetovou kampaň s názvem Renew Your View.

Tentokrát ale volí mírnější strategii než v kampani proti opilým Britům. Cílem je turistům Amsterdam ukázat jako prosperující, tolerantní a ekologicky smýšlející komunitu, nikoli místo ideální tak akorát pro rozlučku se svobodou. Tuto kampaň, kterou představuje úvodní video ukazující život v Amsterdamu, spustí úřady začátkem příštího roku a potrvá do roku 2025. Turisty má přimět k tomu, aby viděli město očima zdejších obyvatel - jako místo vhodné pro život.

Kilometr čtvereční mizérie

Amsterdam má vykreslit jako útočiště pro různorodé lidi a pohledy a zelené centrum nápadů, inspirací a inciativy, v němž je podporována LGBTQ+ komunita. Úřady si od kampaně slibují, že přivede do města jiný typ turistů. Mohou uspět?

Kampaň z loňského roku snažící se odradit Brity ve věku 18 až 35 let od návštěvy Amsterdamu nazvaná Stay Away, která poběží do příštího roku, už částečně úspěšná byla. Příliv turistů z Británie v Amsterdamu klesl od roku 2019 téměř o čtvrtinu.

Funguje tak, že při vyhledávání hesel jako „rozlučka se svobodou“ nebo „levné hotely Amsterdam“ se objeví vládní spot, který varuje před následky konzumace alkoholu a drog, možnými pokutami a záznamy v trestním rejstříku.

Již v roce 2022 vedení města navrhlo zakázat prodej marihuany veřejnosti. I kvůli legálně dostupnému konopí totiž do města jezdí masy turistů z celého světa. Městským zastupitelstvem však nakonec tento návrh neprošel. Podařilo se však od poloviny letošního května zakázat kouření marihuany právě v proslulé čtvrti červených luceren, napsal server BBC News. Tu přitom policie kvůli nárůstu kriminality a chování mladých lidí označila za kilometr čtvereční mizérie. Radnice současně v De Wallen omezila otevírací dobu nevěstinců, nočních barů a kaváren, kde se obvykle konopí kouří.