Ruská armáda ostřelovala přístav Oděsa a okolí raketami odpálenými z Krymu

Do Oděsy dnes přicestoval předseda Evropské rady Charles Michel, přivítal jej zde ukrajinský premiér Denys Šmyhal, uvedl Unian. Jednání obou představitelů přerušily ruské rakety, kvůli kterým se museli uchýlit do krytu, napsala agentura AFP.

„Nepřítel pokračuje v ničení objektů infrastruktury,“ poznamenala bez dalších podrobností agentura Unian. Ostřelování má také podlomit morálku obyvatelstva, uvádí ukrajinská armáda. Přístavní Oděsa je terčem ruských raketových útoků opakovaně.

Úřady vyzvaly obyvatele, aby neignorovali letecké poplachy, a to tím spíš, že další ostřelování je velice pravděpodobné.

Ruské rakety P-800 Oniks, na Krymu zřejmě odpalované z ruských systémů pobřežní obrany Bastion, jsou podle dostupných informací určeny především k ničení nepřátelských lodí, ale mohou být použity i proti pozemním cílům.

Continued bombing of Odessa today. Their strategic intention here is very clear. Sooner or later they are intending to capture the city and incorporate it in their occupation zone. pic.twitter.com/Eo5awXX3vk