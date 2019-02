Američané nasypali do afghánského letectva miliardy dolarů, výsledek je žalostný

Ministerstvo práce porušilo při prodlužování smlouvy s nynějším dodavatelem systémů pro výplatu dávek zákon o zadávání veřejných zakázek. Po zasedání sněmovního podvýboru pro IT a dávkové systémy to v prohlášení uvedl jeho šéf Lukáš Kolářík (Piráti). Podle něj prodloužený kontrakt zhruba za miliardu korun za sebe ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) nechala podepsat úřednici. Reakci ministerstva ČTK zjišťuje.

