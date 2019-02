Česká spojka v Interpolu: o zatčení prezidenta v Číně i o Rusovi, který ho chtěl nahradit

Prezident Miloš Zeman je podle většiny Čechů v kontaktu s lidmi a plní ústavní funkce, ale zároveň nedbá o vážnost úřadu a nepůsobí u občanů jako autorita. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Proti loňsku se mírně zlepšilo hodnocení Zemana v otázce plnění ústavních funkcí a reprezentace Česka v zahraničí. Zhoršil se naopak názor veřejnosti na to, zda je Zeman pro občany autoritou.

Sanační práce v objektu skladu ve Starém Městě u Frýdku-Místku, kde jsou uloženy barely s nebezpečným odpadem, začnou ve středu. Chemici v ochranných oblecích budou na místě nejprve provádět analýzy obsahu jednotlivých barelů a podle výsledku je roztřídí podle kategorie odpadů. ČTK to dnes řekla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková.

Ministerstvo práce porušilo při prodlužování smlouvy s nynějším dodavatelem systémů pro výplatu dávek zákon o zadávání veřejných zakázek. Po zasedání sněmovního podvýboru pro IT a dávkové systémy to v prohlášení uvedl jeho šéf Lukáš Kolářík (Piráti). Podle něj prodloužený kontrakt zhruba za miliardu korun za sebe ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) nechala podepsat úřednici. Reakci ministerstva ČTK zjišťuje.

Zahraniční snahy ovlivnit loňské kongresové volby ve Spojených státech neměly žádný skutečný dopad na hlasovací či politickou infrastrukturu. Ve společném prohlášení to dnes konstatovala americká ministerstva spravedlnosti a vnitřní bezpečnosti.

