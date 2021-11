Albert daruje milion porcí jídla potřebným. Chce jim pomoct udělat hezké Vánoce

Pro potřebné, kteří si nemohou ve vánočním čase zajistit dostatek jídla, připravily prodejny Albert milion porcí potravin. Distribuce daru čerstvých a trvanlivých potravin probíhá ve spolupráci s Českou federací potravinových bank. Pravidelnými dary neprodaných potravin pomáhají prodejny Albert v průběhu celého roku, mimořádný dar milionu porcí tuto pomoc ještě navýší. Celkově tak Albert letos daruje minimálně 4,2 milionu porcí potravin sociálně znevýhodněným lidem, organizacím a spolkům.

Již několik týdnů Albert společně s bankami rozváží čerstvé i trvanlivé potraviny do všech 15 potravinových bank po celé republice. Ty pak prostřednictvím neziskových organizací a charit potraviny rozdělují dál k potřebným. Milion porcí tak směřuje k desítkám tisíc potřebných jako jsou maminky samoživitelky, senioři, rodiny v krizi nebo děti z domovů. „Doufáme, že mimořádný potravinový dar pomůže těm nejpotřebnějším a že jim zpříjemní předvánoční období. Velké poděkování patří všem našim kolegům, kteří se na daru podílí, a také České federaci potravinových bank a všem jejím pobočkám po celém Česku za skvělou spolupráci,“ vysvětluje Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

„Předvánoční čas je tradičně pro spoustu lidí nejnáročnějším obdobím. Ještě těžší je to ale pro ty, které trápí sociální nebo ekonomické problémy. Toto období není náročné jen pro očekávání, ale třeba i proto, že děti zůstávají doma ze školy nebo senioři přicházejí alespoň na pár dní domů do domácí péče. Díky tomuto daru si budou moci desetitisíce lidí dopřát štědřejší Vánoce nebo ušetřit pár korun na dárky pro děti,“ popisuje Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Závazek zdvojnásobení darů | zdroj: Albert

Vánoční dar jednoho milionu porcí je mimořádný také tím, že polovina potravin je čerstvá, jde například o ovoce, mléčné výrobky, šunku či maso. Druhou část tvoří trvanlivé potraviny jako luštěniny, džemy, ovocné kaše, kakao, piškoty či čaje v bio kvalitě. „Čerstvé potraviny nejsou běžně pro klienty potravinových bank k dostání. Jsou náročné na skladování i distribuci. Pokud se k nám nedostanou na začátku své životnosti těžko je dokážeme dostat lidem včas. Nemůžeme o ně požádat ani ve Sbírkách. Trvanlivé potraviny, zejména ty s dlouhou životností jsou zase důležité pro ty, kdo třeba nežijí v ideálních podmínkách, nemohou si jídlo upravit nebo připravit,“ doplňuje Veronika Láchová.

Zdvojnásobení darů a pomoc s dopravou

V průběhu celého roku daruje Albert pravidelně prostřednictvím potravinových bank také neprodané potraviny. Letos se zavázal dary zdvojnásobit na 3 200 000 porcí. Už teď je jasné, že toto číslo překoná.

Albert také pomáhá potravinovým bankám s dopravou, aby mohly k potřebným vozit více jídla. Již vloni a z kraje letošního roku jim daroval tři dodávky s chladící vestavbou, a dalších sedm přibude do konce tohoto roku. Dodávky již putovaly do Pardubického kraje a Jihočeského kraje, a ještě dříve do Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj.