Nejpodivnější fobie, o kterých jste možná nikdy neslyšeli
18. 9. 2025 – 5:53 | Zpravodajství | Alex Vávra
Některé fobie působí spíš podivně než hrozivě, přesto jejich obětem dokážou pořádně zkomplikovat každodenní život. Od strachu z knoflíků až po odpor k vlastnímu pupíku – lidská mysl umí být pořádně nevyzpytatelná.
Strach je přirozená lidská emoce. Pavouci, hadi nebo výšky jsou běžné zdroje obav, ale existují i fobie, které působí až bizarně. Přesto dokážou svým nositelům natolik zkomplikovat každodenní život, že se jim vyhýbají obyčejným situacím i věcem. Podívejme se na některé z nejpodivnějších.
Koumpounofobie – strach z knoflíků
Na první pohled úsměvné, ve skutečnosti velmi tíživé. Lidé s koumpounofobií prožívají panické ataky, nevolnost nebo pocení už při pohledu na knoflíky. Strach často souvisí s jejich texturou či pocitem mezi prsty a může zajít tak daleko, že se postižený vyhýbá oblečení s knoflíky.
Chirofobie – strach z rukou
Ruce, naše nejdůležitější nástroje, mohou být pro někoho zdrojem hrůzy. Strach se může týkat vlastních rukou, cizích, nebo rukou obecně. Projevuje se neschopností podat ruku, držet se s blízkými nebo dokonce jen pohlédnout na vlastní dlaně bez pocitu silné úzkosti.
Trypofobie – strach z drobných otvorů
Termín vznikl v roce 2005 na Redditu a označuje odpor či paniku při pohledu na shluky malých děr – například v pečivu nebo na zadní straně chytrých telefonů. Trypofobie dokáže vyvolat fyzické reakce a vážně znepříjemnit každodenní život.
Sesquipedalofobie – strach z dlouhých slov
Ironie osudu: samotný název je dlouhý. Tato fobie označuje obavy z příliš dlouhých slov, a existuje i ještě „delší“ termín hippopoto-monstro-sesquipedaliofobie. Podobným hravým směrem vznikly i další názvy, jako aibofobie (strach z palindromů) či dodekafobie (strach z čísla 12).
Omfalofobie – strach z pupíku
Někteří lidé se cítí znechuceni už jen při představě, že se dotknou vlastního pupíku. Původ není zcela jasný, ale spekuluje se o souvislosti s pupeční šňůrou. Známým případem je Khloé Kardashian, která přiznala, že dotek pupíku ji naprosto odpuzuje.
Fobofobie – strach z toho mít fobii
Takzvaný „strach ze strachu“ postihuje lidi, kteří se děsí samotné představy, že by mohli nějakou fobii získat. U některých se tento stav stává sebenaplňujícím proroctvím – přestanou dělat činnosti, které mají rádi, protože se bojí, že by si k nim vytvořili odpor. Často se pak rozvine ještě vážnější problém, například agorafobie nebo sociální fobie.
Fobie nemusejí být spojeny jen s klasickými strachy, jako je tma či výšky. Mohou působit absurdně, ale pro ty, kteří jimi trpí, představují velmi reálný problém. Ať už jde o knoflíky, ruce, otvory nebo vlastní tělo, tyto fobie ukazují, jak nepředvídatelná a složitá je lidská psychika.