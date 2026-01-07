Agáta Hanychová natočila dceru. "Trestný čin," reaguje otec
7. 1. 2026 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Slavný herec má na internetové a digitální aktivity zcela jasný názor, zejména pokud zahrnují mládež.
Každý čtenář znalý českého společenského prostředí si jistě vybaví fakt, že známá influencerka Agáta Hanychová má od otců svých dcer zakázáno děti ukazovat na sociálních sítích.
Jeden z bývalých partnerů svébytné bývalé modelky a současné podnikatelky, Jakub Prachař, který má s Agátou dceru Miu, bez příkras vysvětlil proč. Nejedná se prý o žádnou zášť vůči expartnerce, jen se prostě bojí o dítě.
„V televizi je tisíc pravidel, co se může říct, co se může ukázat, a tady vůbec nic. To je momentálně nejnebezpečnější prostředí. V Austrálii už to, myslím, zakázali pro děti pod 15 let. Jasně, že to obcházejí. Zákazy obecně nejsou dobrý, ale tohle je fakt nebezpečný,“ uvedl v podcastu Čestmíra Strakatého.
„Bohužel moje dcera je přesně ve věku, kdy je to pro ni nebezpečný. Udělal jsem maximum, aby ona na žádných sociálních sítích nebyla. To mi trvalo rok po soudech, aby to nějak dopadlo. Stejně to vymáhání potom je komplikovaný. Ale aspoň něco se mi podařilo,“ vyprávěl.
„Protože navíc ta digitální stopa, to je nebezpečný. Když jsem viděl videa mojí dcery, jak něco prodává a stojí tam v kalhotkách, a představil jsem si plejádu pedofilů, kteří na to koukaj, tak z mýho pohledu je to trestný čin,“ nebral si servítky.
„To byla videa, která vznikala v jejím druhým domově. A to není o tom, že bych chtěl někomu sebrat kšeft, ale to je o tom, že mám vážně strach. A myslím si, že to dítě si o tom má rozhodnout samo,“ má jednoznačný názor.
„Nakonec se podařilo, že moje bývalá žena by neměla zobrazovat Miu, neměla by ji používat k reklamním účelům, neměla by říkat, kde je. Myslím si, že dospělý člověk si má peníze vydělat sám, a ne na základě zobrazování svých dětí. Když se dva manželé domluví a chtějí to tak dělat, tak je to v pořádku, ale já mám o tom jiný mínění. A myslím si, že není náhoda, že ti nejchytřejší lidi na týhle planetě se snaží o to, aby neměli žádnou digitální stopu,“ dodal.
Ke stejnému kroku později přistoupil i otec druhé Agátiny dcery Rozálie, Jaromír Soukup.