Bankovní tajemství: Jak si senioři dokážou zrušit poplatky u banky a ušetřit
7. 1. 2026 – 6:09 | Zprávy | Anna Pecena
Mnoho důchodců stále strká měsíčně stovky korun do bankovních poplatků, aniž by vědělo, že je může legálně zrušit, nebo je klidně neplatit vůbec – stačí jedna věta na pobočce a trocha odvahy. Tenhle trik banky nerady vypustí ven, protože by přišly o zisk!
Banky se v posledních letech snaží přesouvat klienty na digitální služby a zároveň zvyšují poplatky za tradiční bankovní služby. Nový poplatek třeba u vkladu hotovosti na pobočce může být pro důchodce 50 až 70 korun za vklad – to se rychle nasčítá za rok i několik tisíc korun navíc z rodinného rozpočtu.
Pro mnohé seniory je bankovní účet samozřejmostí a bankovní poplatky tak považují za nevyhnutelnou součást života. Jenže pravda je jinde: existují legální způsoby, jak nechat zrušit nebo výrazně snížit tyto poplatky jednou provždy. Stačí využít speciální seniorské produkty či zjednodušenou retenci (tedy žádost o výhodnější podmínky).
Pozor, banky to nehlásají – ale seniorské účty můžou být zdarma!
Některé české banky nabízejí skutečně bezúdržbové účty určené právě pro seniory. Česká spořitelna například poskytuje tzv. „Plus účet pro seniory“ bez poplatku za vedení i bez poplatků za elektronicky zadané převody, pokud o to klient projeví zájem.
U jiných bank zase seniorům ruší měsíční poplatky, pokud splní jednoduché podmínky – například pár plateb kartou měsíčně, nastavení trvalého příkazu na přijetí důchodu nebo stažení dokumentů elektronicky místo na pobočce.
To, co se banky snaží udržet v utajení, je fakt, že tyto výhody nejsou automatické, ale dostupné na požádání. Když senior přijde na pobočku a řekne, že chce výhodný účet pro seniory nebo snížení poplatků (retence), bankéř často nabídne jiný typ účtu s nulovými náklady – protože banka raději klienta udrží, než aby o něj přišla.
Proč to funguje?
Banky vědí, že pokud přijde klient s konkurenční nabídkou, je snažší ustoupit a odstranit poplatek, než aby klient odešel ke konkurenci. A senior, který hrozí, že odejde s celým svým účtem, úvěry nebo spořením jinam, má silný „retention“ argument. Když se o tomhle dozvíte, máte najednou sílu vyjednávat.
Jak na to v praxi?
Navštivte svou banku a aktivně se zeptejte na speciální účet pro seniory nebo možnost zrušit měsíční administrativní poplatky. Ukažte, že víte o volných produktech u jiných bank – tím často dosáhnete, že vám bankovní poradce nabídne tu nejlepší dostupnou variantu bez poplatků.
Konečně můžete místo okrádání bankou začít šetřit svůj vlastní důchod a třeba si jednou koupit to, co jste si dlouho odkládali.