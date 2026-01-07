Česko dál svírají mrazy a jen tak se neoteplí. Meteorologové prozradili, kdy čekat oblevu
7. 1. 2026 – 5:30 | Magazín | BS
Vypadá to, že letos si užijeme neobvykle dlouhé období skutečné zimy.
Avizovaný příliv polárního vzduchu je tady: Slabý arktický vír neudržel ledový vzduch nad severní čepicí Země a mráz se vyvalil do světa. S neobvykle tuhou zimou se momentálně pere prakticky celá střední i západní Evropa.
I u nás v Česku se na některých místech teplota propadla opravdu pořádně nízko: Například v Kvildě předvčírem naměřili hodnoty těsně pod -30 °C.
A vypadá to, že se na žádnou větší oblevu chystat nemusíme. Mrazy malinko povolí koncem týdne, přičemž nejteplejší den by měl být pátek, kdy by se během dne mohla rtuť teploměrů dostat až k nule, předpovídají odborníci z ČHMÚ. Pak se ale zase vrátí mrazy.
Za nezvykle studený leden může rozpad polárního víru. Ten se kvůli velmi neobvyklému stratosférickému oteplení rozpadl na dva menší – jeden z nich pak zasáhl krutou zimou podstatnou část Severní Ameriky, druhý zase mrazí Evropu.
Podle meteorologů by měly nízké teploty vydržet ještě alespoň dva, možná tři týdny. Jisté oteplení by mělo přijít okolo 20. ledna.
Trochu jiný náhled nabízí model AccuWeather, který čeká mírné oteplení o něco dříve: Kolem 15. a 16. ledna. Pak by ale zase měly přijít mrazy, které potrvají až do února a možná ještě déle.