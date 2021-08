Afghánci hledají bezpečí. „Nechali nás stát na letištní ploše,“ řekl CNN tlumočník, který pracoval pro ČR

Americká stanice CNN na svém webu informuje o afghánském tlumočníkovi, který tvrdí, že pracoval pro českou armádu a ta ho ve středu nechala i s jeho rodinou stát na letištní ploše v Kábulu, protože se nevešli do evakuačního letadla.

Třiatřicetiletý Rafiulláh, jeho žena a čtyřletý syn čekali před mezinárodním letištěm v afghánské metropoli tři dny, píše CNN.

Kdykoliv prošli kolem bojovníci radikálního hnutí Tálibán, muž si podle svých slov zakryl tvář rouškou. „Tálibové na mě rozzlobeně zírali a vyhrožovali mi, abych odešel... Několikrát mě také kopli,“ popsal televizi a dodal, že noci rodina trávila v úkrytu.

Ve středu se podle něj dostali přes kontrolní stanoviště Tálibánu na letiště. Čeští vojáci je údajně vyzvedli a doprovodili k letadlu, které se chystalo odletět. „A pak nás najednou nechali těsně před letadlem se slovy, že je letoun plný a neposkytli žádnou informaci o jiném letadle,“ tvrdí Rafiulláh a dodává, že američtí a turečtí vojáci jim poté na letišti nabídli přístřeší, jídlo a vodu.

Nyní Rafiulláh čeká, zda se neobjeví další české letadlo. Popisuje, že jeho čtyřletý syn je z vyhlídky na život v nové zemi nadšený, i když nechápe, co se děje.

České ministerstvo obrany k jeho případu zatím nevyjádřilo, uvedla CNN, která zároveň s odvoláním na resort obrany píše, že český vojenský speciál odletěl z Kábulu ve středu odpoledne a přistál v Praze kolem 22 hodiny. Zároveň připomíná, že do Prahy přiletěly v posledních třech dnech tři evakuační lety, které z Kábulu přivezly Čechy a Afghánce, celkem podle CNN 195 lidí.

CNN dále uvedla, že zástupci nevládní organizace Vlčí máky, která se zaměřuje na pomoc veteránům, potvrdila, že je v kontaktu s několika rodinami, které mají být evakuovány z Kábulu, a to včetně Rafiulláha a jeho rodiny. Nejméně tři další rodiny překladatelů, kteří v minulosti pracovali pro českou armádu, jsou stále před letištěm, dodala CNN.

Další čeští spolupracovníci stále zůstávají před bránou letiště. Ve středu večer spolek informoval o rodině tlumočníka, která se s ročním a dvouletým dítětem rozhodla strávit noc před letištěm. Další dva tlumočníci se s rodinami s malými dětmi včetně desetiměsíčního mimina schovali v blízkosti letiště. „Tálibán nově postavil kolem letiště druhou řadu checkpointů, takže se nelze dostat až k bráně, aniž by konkrétní osoby vyzvedli vojáci,“ uvedl spolek v noci na facebooku.

Vlčí máky také nově zjistil, že před bránou čeká další dlouholetý spolupracovník české armády s rodinou, jiný tlumočník se nachází někde u letiště. „Vzhledem k tomu, že se stále dozvídáme o dalších a dalších osobách, které nebyly dosud evakuovány, voláme po uskutečnění čtvrtého letu,“ uvedl spolek.

Hamáček dnes ráno řekl na Radiožurnálu, že Česko zatím další evakuační lety neplánuje. Z Kábulu se podle něj do České republiky podařilo dostat už téměř všechny lidi zařazené do evakuačního programu. K případnému transportu dalších lidí by bylo možné využít pomoc spojenců, dodal.

Čekají na pomoc

V Afghánistánu stále zůstávají další lidé, kteří žádají o záchranu českou vládu včetně dětí. Na pomoc čekají například příbuzní dvou afghánských mladých mužů, kteří v Česku studují a pracují asi pět let. Ti se obávají o jejich život, pokud se jim nepodaří kábulské letiště v některém z evakuačních letů opustit. Česko vládu proto žádají o záchranu svých příbuzných. Chlapcům čekajícím na letišti je 11 a 13 let. ČTK to řekla Jana Liprtová, hostitelka dvou mladých Afghánců. Česko zatím pomoc nabídlo spolupracovníkům české armády nebo ministerstva zahraničních věci, evakuací také pomáhá Afgháncům s trvalým pobytem v ČR.

Khan Wali (20 let) v České republice žije téměř pět let. „Studuju střední školu a brzy mě čeká maturita. Můj život v Česku je moc hezký a jsem šťastný,“ vzkázal ČTK. Poznamenal, že to, co se děje v posledních dnech v Afghánistánu mu zlomilo srdce. „Bojím se o rodinu. Můj příbuzný, který má také český pas a trvalý pobyt jako já, je momentálně v Kábulu na letišti a čeká na letadlo, které ho odveze do Česka,“ uvedl. Spolu s ním jsou na letišti Khanův bratr a bratranec. „Je jim pouhých 11 a 13 let. Bojím se, že když se z letiště budou muset vrátit domů do Lógaru, tálibové je zabijí,“ řekl. Už cestou na letiště je podle něj bili a chlapci jsou velmi vyděšení. „Přál bych si, aby jim Česká republika pomohla tak jako mě. Chtěl bych poprosit, aby jim bylo umožněno také nastoupit do letadla,“ vzkázal české vládě.

Podobně se vyjádřil i Niaz Wali (22 let), který je v Česku podle Liprtové přes pět let, vyučil se cukrářem a nyní pracuje v Ostravě. „Musím hodně pracovat, abych mohl pomoci mamince a mladším sourozencům, kteří žijí v Lógaru v Afghanistánu. Jeden z bratrů v posledních letech mohl díky mé práci chodit do školy a začal studovat na univerzitě v Teheránu žurnalistiku,“ uvedl Niaz. Bratr musel studium přerušit a vrátit se domů. Chtěl podle Niaze požádat o studijní vízum v ČR, to se mu ale nepodařilo. „Velmi se bojí o svůj život,“ poznamenal Niaz. Vydal se proto na kábulské letiště a doufá, že se mu podaří nastoupit na některý z evakuačních letů. V Česku by chtěl pokračovat ve studiu.

Podle dostupných informací je situace na kábulském letišti velmi nepřehledná a chaotická. Přístupové cesty na letiště hlídají tálibové. Na letišti je několik tisíc lidí, kteří se pokouší zemi opustit. V uplynulých dnech zaplavili letištní plochu a snažili se dostat do letadel. Několik jich při pokusu opustit letiště například na podvozku letadla zemřelo. Provoz letiště proto musel být uzavřen. Příbuzní obou mladých Afghánců jsou podle Liprtové aktuálně na letišti v bezpečí v oblasti, o kterou se starají američtí vojáci.

Liprtová se snaží společně s Khanem a Niazem o pomoc požádat českou vládu. České úřady kontaktovala i s pomocí iniciativy Hlavák, podporující uprchlíky, a spolku Vlčí mák, který se snaží pomoci především Afgháncům spolupracujícím s českou armádou.