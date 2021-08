Třetí dávka vakcíny Pfizer má 86procentní účinnost, naznačuje studie z Izraele

Třetí dávka vakcíny firem Pfizer a BioNTech má u lidí starších 60 let 86procentní účinnost. Oznámila to dnes s poukazem na první výsledky vědecké studie izraelská zdravotní pojišťovna Makabi, která pokrývá zdravotní pojištění zhruba čtvrtiny z devíti milionů Izraelců.

Izrael začal 1. srpna nabízet přeočkování už naočkovaným občanům nad 60 let, o víkendu pak snížil tuto hranici na lidi nad 50 let a ve čtvrtek má oznámit, zda nabídku dále rozšíří pro občany starší 40 let. Zatím dostalo třetí dávku vakcíny 1,2 milionu Izraelců. Dvěma dávkami je naočkováno 5,4 milionu lidí.

Studie pojišťovny Makabi je založena na údajích od více než 149 000 lidí starších 60 let, kteří byli naočkováni třetí dávkou nejméně před týdnem, a na údajích od 675 000 lidí naočkovaných dvěma dávkami mezi lednem a únorem.

Z lidí očkovaných třikrát se znovu koronavirem nakazilo 37 osob, mezi těmi naočkovanými dvěma dávkami bylo 1064 pozitivních případů. Ze zprávy Makabi není jasné, jak závažné byly symptomy u 37 znovu nakažených.

Firma Pfizer přiznává, že účinnost jejích vakcín se s časem snižuje. Třetí dávka podle ní zvyšuje protilátky proti původnímu viru SARS-CoV-2 i proti variantám včetně delty.

K podávání třetí dávky vybraným občanům přistoupí i USA, některé evropské státy, například Srbsko, už třetí dávkou očkují. Rakousko už očkování třetí dávkou schválilo, Česko čeká na rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA), která má o věci jednat příští týden. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) minulý týden oznámil, že se v USA bude třetí dávka nabízet osobám po transplantaci a dalším lidem s vážně oslabenou imunitou. Pro ostatní zatím podle FDA přeočkování třetí dávkou potřebné není.

V Izraeli se navzdory proočkovanosti odborníci obávají, že se virus bude dále šířit a že bude přibývat případů s těžkým průběhem zejména mezi neočkovanými lidmi. Podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví připadá na 100 000 lidí 172 těžkých případů - jde o neočkované občany starší 60 let. Ve stejně velké skupině očkovaných připadá na stejný počet lidí 21 těžkých případů covidu-19.

V Izraeli dnes začínají platit další ochranná opatření. Všichni občané starší tří let se mají na vstupech do uzavřených prostor s výjimkou nákupních středisek a obchodů prokázat buď potvrzením o vakcinaci nebo negativním testem. Obchody musí omezit počet zákazníků tak, aby připadl jeden na každých sedm metrů čtverečních.

V úterý v Izraeli přibylo přes 7800 nově nakažených, aktivních případů má nyní Izrael více než 59 000. V pondělí zaznamenal více než 8600 nových případů nákazy.

Na hromadných akcích konaných v interiéru bude nově moci být maximálně 1000 lidí, na venkovních pak nejvíce 5000. V soukromí pak mohou lidé pořádat vnitřní sešlosti do 50 účastníků, venkovní do 100.