Aktualizováno: Třetí evakuační letadlo míří z Afghánistánu do Česka

Z Kábulu dnes odpoledne odstartoval třetí evakuační let české armády. Na palubě má 62 pasažérů.

(AKTUALIZOVÁNO, 15:35) Na palubě jsou i afghánští tlumočníci s dětmi, držitelé trvalého pobytu v České republice nebo čtyři Afghánci, o jejichž přepravu požádalo Slovensko. Na twitteru to uvedli ministři zahraničí Jakub Kulhánek a obrany Lubomír Metnar. Podle dřívějších informací bylo z Afghánistánu potřeba evakuovat také vojáky, kteří operaci koordinovali.

Odlet potvrdila i armáda. „Další úspěšný start z Kábulu díky profesionální práci našich lidí. Míříme zase zpátky. Vezeme 62 pasažérů a posádku. Jdeme často na hranici možností. Bezpečně a rychle jsme evakuovali českou ambasádu a její vojenskou ochranu, některé spolupracovníky, tlumočníky a jejich rodiny,“ uvedla.

Mluvčí ministerstva zahraničí Eva Davidová ČTK ještě před odletem stroje z Kábulu řekla, že z Afghánistánu je potřeba ještě přepravit několik tlumočníků s rodinami a dětmi. Na místě byli i čeští vojáci, kteří koordinovali evakuaci. Další skupinou, které by se pomoc měla týkat, jsou Afghánci, kteří mají dlouhodobé vazby na Českou republiku, mají zde trvalý pobyt a rodiny a v Afghánistánu uvázli. Do prvních letů se nedostali, protože ty byly určeny pro nejohroženější skupiny.

Server SeznamZprávy dnes uvedl, že na palubě druhého evakuačního letu byl i tlumočník, kterého v pondělí zadržel Tálibán. Po intervenci sousedů a otce ho zbitého propustil. Informaci serveru sdělil Lumír Němec, který v Afghánistánu v minulosti působil se speciální jednotkou Vojenské policie SOG.

(8:48, původní zpráva) Dnes v noci odletěl z Prahy do Afghánistánu vojenský evakuační letoun. Podle údajů z leteckého radaru stroj po necelých čtyřech hodinách letu přistál v ázerbájdžánském Baku, odkud ráno odletěl směrem do Afghánistánu. V předchozích dvou letech evakuační speciál dopravil do Česka 133 lidí. Vyslání třetího evakuačního letu potvrdila ráno česká armáda. Od 9 hodin bude zasedat krizový štáb ministerstva zahraničí.

Zatím poslední evakuační stroj české armády přistál v Praze-Kbelích v úterý večer. Na jeho palubě bylo 87 pasažérů. Byli mezi nimi Češi, včetně velvyslance Jiřího Balouna, Afghánci i dva Poláci. Už v pondělí přistál v Česku první letoun, který přivezl 46 lidí.

„V noci přistálo další letadlo v pořádku v Praze. V Kábulu je chaos a zmatek, ale podařilo se nám sednout a pak bezpečně s lidmi odletět. Už jsme na cestě zpátky pro další,“ informovala dnes na twitteru česká armáda.

Česká republika, stejně jako další členské země protitálibánské koalice, se z Kábulu snaží evakuovat své zaměstnance i místní spolupracovníky. Svou snahu zrychlily poté, co se radikální islamistické hnutí Tálibán zmocnilo i Kábulu.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek v úterý večer označil podmínky v Kábulu za extrémně vyhrocené. „Kvůli přítomnosti Tálibánu na letišti bylo opravdu nadmíru komplikované dostat všechny vytipované na letiště a také na palubu letadla,“ uvedl Kulhánek po příletu druhého evakuačního speciálu do Prahy.

Evakuované Afghánce čeká v Česku deset dnů karantény. „Během té doby budeme řešit jejich povolení k pobytu,“ uvedl v úterý ministr vnitra Jan Hamáček. Následovat budou individuální rozhovory s evakuovanými o jejich budoucnosti. Sami si musí říct, co chtějí, řekl Hamáček. Podle premiéra Andreje Babiše je možné, že zvolí cestu za rodinami, které mají ve Francii či jinde v Evropě. Afghánci podle premiéra získají víza a během karantény budou také očkováni. Všichni budou po první dny ubytováni na jednom místě - kde, nechtěl stejně jako Hamáček upřesnit.

O dalším postupu při evakuaci bude dnes jednat krizový štáb českého ministerstva zahraničí. Zabývat by se měl i osudem evakuovaných Afghánců.

Čeští vojáci v Afghánistánu působili od roku 2002, od té doby se jich v zemi vystřídalo 11 500, někteří z nich opakovaně. Podle údajů ministerstva obrany výdaje na afghánské mise v letech 2002 až 2020 činily asi 20 miliard korun.