NATO selhalo, Tálibán v Afghánistánu vytvoří teroristické centrum, myslí si prezident Zeman

USA podle Miloše Zemana odchodem z Afghánistánu ztratily prestiž světového lídra a NATO vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence, protože dramaticky selhalo.

V reakci na vývoj v Afghánistánu to dnes Parlamentním listům řekl prezident Miloš Zeman. Domnívá se, že Tálibán v Afghánistánu vytvoří teroristické centrum a obnoví se teroristické útoky po celém světě. Poznamenal, že po odchodu z Afghánistánu přestal podporovat zvyšování armádního rozpočtu na dvě procenta HDP. Česko by nyní podle něj mělo investovat do národní obrany. Investování do NATO označil „tak trochu“ za vyhazování peněz.

Podle Zemana se naplnily jeho prognózy, ve kterých varoval před odchodem z Afghánistánu. „A ještě se naplní, protože scénář bude mít pokračování, které znamená, že Tálibán na území Afghánistánu vytvoří teroristické centrum. Tím se obnoví teroristické útoky v podstatě po celé zeměkouli,“ řekl.

Odchod ze země označil za zbabělost a za dramatické selhání NATO. Nedůvěra v alianci podle něj nyní bude sílit. Zkritizoval rychlý odchod Spojených států. „Podle mého názoru odchodem z Afghánistánu Američané ztratili prestiž světového lídra a samo NATO teď vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence,“ uvedl. Rychlý postup Tálibánu neočekával. Opět podpořil, aby Česko pomohlo svým afghánským spolupracovníkům. Souhlasí, aby byli všichni převezeni na české území a až poté prověřeni.

Řekl, že když se zvyšují výdaje na obranu, je potřeba za to očekávat protihodnotu, kterou je ochrana před mezinárodním terorismem. „Jestliže zde NATO selhalo, mělo by to vést i k přehodnocení našich obranných výdajů a k většímu důrazu na obranu národní,“ poznamenal. Uvedl, že české obranné výdaje byly dosud motivovány spíše požadavky Severoatlantické aliance.

„A tyto požadavky jsou zase motivovány přáním zahraničních zbrojařských firem, tak si myslím, že naše zbrojní výdaje by se nyní, když investovat do NATO je tak trochu vyhazováním peněz, měly soustředit na národní obranu, na národní akvizice,“ řekl. „Jinými slovy důraz na národní armádu a národní stát by byl přirozeným důsledkem selhání NATO v Afghánistánu. Byla to jediná příležitost, kdy NATO mohlo bojovat. Takové to poštěkávání na Rusko a Čínu není zajímavé,“ dodal.

Řekl, že podporoval misi v Afghánistánu a v Sahelu. „Dokud tyto mise existovaly, podporoval jsem i zvyšování našeho obranného rozpočtu na ta mystická dvě procenta HDP, a jestliže se situace změnila, logicky se změnil i můj postoj,“ dodal. V Sahelu čeští vojáci stále působí v misi v Mali.