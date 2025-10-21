A je to venku! Zuzana Belohorcová potvrdila konec manželství
21. 10. 2025 – 7:42 | Magazín | Jiří Rilke
Mlžení je u konce, moderátorka se bude rozvádět.
Podnikatel Vlasta Hájek, v současné době stále ještě manžel slavné moderátorky Zuzany Belohorcové, zatloukal a popíral, co se dalo.
Není však úplně jasné, čeho se tím snažil dosáhnout, když i jemu muselo být zřejmé, že donekonečna zapírat prostě nepůjde.
Zvěsti o manželské krizi nelhaly. Problémy se podle všeho nepodařilo překonat a pár se rozpadá. Po různých náznacích, kdy například na Instagramu reagovala srdíčkem na komentář, že bez "maniaka Hájka jí bude lépe", to nyní oficiálně potvrdila přímo Belohorcová.
„Dívám se do budoucna pozitivně. Řídím se zásadním pravidlem, že všechno je v životě tak, jak má být. I když to teď nevypadá ideálně, tak možná, že když se potkáme za půl roku, řekneme si, že to byla ta nejlepší věc, která mě měla potkat,“ uvedla Zuzana pro Super.cz.
Přiznala, že hledala inspiraci v dlouhém a spokojeném manželství svých rodičů, nebylo jí ale přáno: „Vždy je nádherné, když rodina funguje. Moji rodiče jsou spolu 51 let, i já jsem i myslela, že spolu zůstaneme do konce života. Ale život přináší různé příběhy. Pro mě vždy byla na prvním místě moje rodina a děti. Budu nyní věnovat víc energie sobě, své rodině a svým dětem,“ prohlásila.
Za krizí a rozpadem manželství má údajně stát Hájkova nevěra, s čímž jako první přišel magazín eXtra.
„Nějakou dobu se tady šušká, že jdou od sebe. Hájek se má stěhovat z Tenerife a Zuzana s dětmi zůstávají. Je to milenka, kterou má mít celou dobu. Teď je to ale prý něco víc. Jde o realitní makléřku z jeho kanceláře,“ tvrdil nejmenovaný zdroj přímo z Tenerife, kde pár žije, zmíněnému magazínu.