21. 10. 2025 – 7:00 | Zprávy | Anna Pecena

Kaufland spustil podzimní cenový uragán - vejce a další potraviny
nákupy v kauflanduzdroj: AI DALL-e
Podzimní leták Kauflandu platný od 22. do 27. října 2025 přináší slevy, které jen tak neuvidíte. Maso levnější než dřív, mandarinky za pár korun a pivo za cenu, že si možná přibalíte i druhou přepravku. Tohle prostě musíte vidět.

Maso a ryby – ceny padají jako listí

Vepřová pečeně bez kosti teď v Kauflandu vyjde na pouhých 89,90 Kč za kilogram. Ideální na víkendové pečení nebo pozdní grilovačku, pokud počasí dovolí. Ryby také zlevnily – aljašská treska KIMBEX (1 kg) za 159,90 Kč potěší všechny, kdo dávají přednost lehčím jídlům. Tohle není obyčejná sleva, ale signál, že se blíží sezóna pořádných hostin.

Ovoce, vejce i drogerie – podzimní výbava domácnosti

Mandarinky z Chorvatska za 22,90 Kč za kilo? Ano, a ještě k tomu v dokonalé kvalitě. Kdo si dělá zásoby na dětské svačiny, teď má ideální chvíli. Z drogerie pak potěší hlavně Linteo Aroma Green Tea – 30 rolí toaletního papíru za 139,90 Kč. Kaufland zjevně ví, že pohodlí v domácnosti je základ.

A k tomu i praktické doplnění spíže – čerstvá vejce velikosti M za 109,90 Kč. Ideální, když přijde chuť na smaženici nebo pečení.

Nápoje a spotřební zboží – velké slevy pro dospělé

Pro ty, kdo hledají tekuté štěstí, přichází slevová vlna. Krušovice 12° 0,5 l za 12,90 Kč lákají každého, kdo se po práci rád odmění chlazeným půllitrem. A kdo má raději něco silnějšího, ten ocení vodku Eccentric za 138,90 Kč – ideální do domácího baru.

Podzimní akce, co zahřejí

Nejde ale jen o jídlo a pití. V nabídce se objevují i praktické sezónní položky, které přijdou vhod právě teď – například teplé deky, svíčky a domácí osvětlení, jejichž ceny startují už kolem 79 Kč. Podzimní počasí tak nemusí být chmurné, když se dá s malou investicí proměnit obývák v útulné útočiště. A kdo má rád vůni domova, ten by měl sáhnout po aroma difuzérech, které jdou v akci za méně než stovku.

Závěrem: slevy, které se nečekají

Leták Kauflandu tentokrát ukazuje, že podzim nemusí být jen o drahém topení a šetření. Slevy od 22. do 27. října 2025 stojí za cestu do obchodu. Od masa po mandarinky – kdo nakoupí včas, ušetří stovky korun a ještě naplní lednici po okraj.

Nenechte si to ujít, než ty nejlepší nabídky zmizí z pultů!

Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

Nejnovější články