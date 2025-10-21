Kaufland spustil podzimní cenový uragán - vejce a další potraviny

Maso a ryby – ceny padají jako listí
Vepřová pečeně bez kosti teď v Kauflandu vyjde na pouhých 89,90 Kč za kilogram. Ideální na víkendové pečení nebo pozdní grilovačku, pokud počasí dovolí. Ryby také zlevnily – aljašská treska KIMBEX (1 kg) za 159,90 Kč potěší všechny, kdo dávají přednost lehčím jídlům. Tohle není obyčejná sleva, ale signál, že se blíží sezóna pořádných hostin.
Ovoce, vejce i drogerie – podzimní výbava domácnosti
Mandarinky z Chorvatska za 22,90 Kč za kilo? Ano, a ještě k tomu v dokonalé kvalitě. Kdo si dělá zásoby na dětské svačiny, teď má ideální chvíli. Z drogerie pak potěší hlavně Linteo Aroma Green Tea – 30 rolí toaletního papíru za 139,90 Kč. Kaufland zjevně ví, že pohodlí v domácnosti je základ.
A k tomu i praktické doplnění spíže – čerstvá vejce velikosti M za 109,90 Kč. Ideální, když přijde chuť na smaženici nebo pečení.
Nápoje a spotřební zboží – velké slevy pro dospělé
Pro ty, kdo hledají tekuté štěstí, přichází slevová vlna. Krušovice 12° 0,5 l za 12,90 Kč lákají každého, kdo se po práci rád odmění chlazeným půllitrem. A kdo má raději něco silnějšího, ten ocení vodku Eccentric za 138,90 Kč – ideální do domácího baru.
Podzimní akce, co zahřejí
Nejde ale jen o jídlo a pití. V nabídce se objevují i praktické sezónní položky, které přijdou vhod právě teď – například teplé deky, svíčky a domácí osvětlení, jejichž ceny startují už kolem 79 Kč. Podzimní počasí tak nemusí být chmurné, když se dá s malou investicí proměnit obývák v útulné útočiště. A kdo má rád vůni domova, ten by měl sáhnout po aroma difuzérech, které jdou v akci za méně než stovku.
Závěrem: slevy, které se nečekají
Leták Kauflandu tentokrát ukazuje, že podzim nemusí být jen o drahém topení a šetření. Slevy od 22. do 27. října 2025 stojí za cestu do obchodu. Od masa po mandarinky – kdo nakoupí včas, ušetří stovky korun a ještě naplní lednici po okraj.
Nenechte si to ujít, než ty nejlepší nabídky zmizí z pultů!