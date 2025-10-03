Dnes je pátek 3. října 2025., Svátek má Bohumil
Počasí dnes 9°C Jasno

A je to venku! Zuzana Belohorcová konečně reaguje na zvěsti o krachu manželství

3. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

A je to venku! Zuzana Belohorcová konečně reaguje na zvěsti o krachu manželství
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Sice zatím nic neřekla naplno, reakce ale ani tak nenechává moc prostoru k pochybám.

Titulními stránkami novin nedávno otřásly zprávy o údajné aféře: Manžel Zuzany Belohorcové, podnikatel Vlasta Hájek, si měl dle informací magazínu eXtra najít na Tenerife milenku a vztahu hrozil krach.

„Nějakou dobu se tady šušká, že jdou od sebe. Hájek se má stěhovat z Tenerife a Zuzana s dětmi zůstávají. Je to milenka, kterou má mít celou dobu. Teď je to ale prý něco víc. Jde o realitačku z jeho officu,“ citoval zmíněný magazín svůj zdroj přímo z Tenerife.

Jenže pak přišlo ticho, nikdo nic nepotvrdil, Zuzana mlčela a Hájek zapíral: „Jsou to kecy,“ prohlásil stručně pro magazín Expres.

Nejistota, co se tedy vlastně nakonec děje, je ale nejspíš u konce. Zuzana totiž na svém Instagramu zveřejnila nové fotky s dcerou a synem. Bez manžela.

„Děti a rodina. Byly a budou vždy pro mě vším. Salminka a Nevinko,“ napsala ke snímkům.

V komentářích se hned objevila slova podpory a také fanoušci, kteří zmiňovali právě rozchod s Hájkem. A Zuzana komentáře tohoto druhu tentokrát nenechala bez reakce.

„Přijde doba, kdy bude žadonit...,“ komentoval fanoušek Karel. A reakce Belohorcové? Žádné popírání, žádné odmítání nebo uvádění na pravou míru. Přidala jen tři tleskající emotikony, čímž beze slov de facto potvrdila zvěsti.

A kdyby to nestačilo: Pod komentář „Krásné, a to nejvíc v životě. Hájek ani nestojí za řeč, když vyměnil tohle za nějaké dočasné vzrůšo, za chvíli se nabaží i jí. Zuzko, hodně sil ti přeji, po bouřce vždy vyjde slunce,“ zase přidal reakci srdíčka Zuzanin otec Lubo Belohorec, který s největší pravděpodobností dobře ví, která bije.

Oficiální potvrzení tedy sice stále ještě nemáme, ale... Vypadá to, jak to vypadá.

Tagy:
rozvod rozchod milenka krach krize nevěra manželství
Zdroje:
Instagram, Extra.cz, Expres.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

Předchozí článek

Je mi ho líto! Dara Rolins o Pavlu Nedvědovi: "Proto jsem nechtěla, aby se vracel..."

Následující článek

Nejvyšší soud oznámí, jak rozhodl ve sporu o odškodné pro Parkanovou

Nejnovější články