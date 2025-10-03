A je to venku! Zuzana Belohorcová konečně reaguje na zvěsti o krachu manželství
3. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Sice zatím nic neřekla naplno, reakce ale ani tak nenechává moc prostoru k pochybám.
Titulními stránkami novin nedávno otřásly zprávy o údajné aféře: Manžel Zuzany Belohorcové, podnikatel Vlasta Hájek, si měl dle informací magazínu eXtra najít na Tenerife milenku a vztahu hrozil krach.
„Nějakou dobu se tady šušká, že jdou od sebe. Hájek se má stěhovat z Tenerife a Zuzana s dětmi zůstávají. Je to milenka, kterou má mít celou dobu. Teď je to ale prý něco víc. Jde o realitačku z jeho officu,“ citoval zmíněný magazín svůj zdroj přímo z Tenerife.
Jenže pak přišlo ticho, nikdo nic nepotvrdil, Zuzana mlčela a Hájek zapíral: „Jsou to kecy,“ prohlásil stručně pro magazín Expres.
Nejistota, co se tedy vlastně nakonec děje, je ale nejspíš u konce. Zuzana totiž na svém Instagramu zveřejnila nové fotky s dcerou a synem. Bez manžela.
„Děti a rodina. Byly a budou vždy pro mě vším. Salminka a Nevinko,“ napsala ke snímkům.
V komentářích se hned objevila slova podpory a také fanoušci, kteří zmiňovali právě rozchod s Hájkem. A Zuzana komentáře tohoto druhu tentokrát nenechala bez reakce.
„Přijde doba, kdy bude žadonit...,“ komentoval fanoušek Karel. A reakce Belohorcové? Žádné popírání, žádné odmítání nebo uvádění na pravou míru. Přidala jen tři tleskající emotikony, čímž beze slov de facto potvrdila zvěsti.
A kdyby to nestačilo: Pod komentář „Krásné, a to nejvíc v životě. Hájek ani nestojí za řeč, když vyměnil tohle za nějaké dočasné vzrůšo, za chvíli se nabaží i jí. Zuzko, hodně sil ti přeji, po bouřce vždy vyjde slunce,“ zase přidal reakci srdíčka Zuzanin otec Lubo Belohorec, který s největší pravděpodobností dobře ví, která bije.
Oficiální potvrzení tedy sice stále ještě nemáme, ale... Vypadá to, jak to vypadá.
