3. 10. 2025 – 8:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Nejvyšší soud oznámí, jak rozhodl ve sporu o odškodné pro Parkanovou
Vlasta Parkanová u soudu v roce 2014zdroj: Profimedia
Nejvyšší soud dnes na úřední desce oznámí, jak rozhodl o dovolání někdejší ministryně obrany Vlasty Parkanové.

Domáhala se vyššího odškodnění za dlouholeté trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu korun. Bývalá politička však v žalobě žádala zhruba 8,5 milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Obvodní soud pro Prahu 2 ani Městský soud v Praze Parkanové nevyhověly.

Nákup čtyř transportních letounů zhruba za 3,5 miliardy korun schválila vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2009. Parkanovou a šéfa ministerské sekce vyzbrojování Jiřího Staňka následně policie obvinila ze zneužití pravomoci a z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 819 milionů korun. Obžaloba jim vytýkala to, že před rozhodnutím o nákupu nenechali zpracovat nezávislý posudek, a že stroje proto byly předražené.

Parkanová, politička KDU-ČSL a později TOP 09, čelila stíhání od roku 2012. Rezignovala tehdy na funkci místopředsedkyně Sněmovny. Soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Podle pravomocného rozsudku nevznikla státu žádná škoda a oba obžalovaní udělali maximum pro to, aby se obchod uskutečnil v souladu se zákonem.

Nejnovější články