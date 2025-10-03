Je mi ho líto! Dara Rolins o Pavlu Nedvědovi: "Proto jsem nechtěla, aby se vracel..."
3. 10. 2025 – 7:00 | Magazín | BS
Půvabné zpěvačce je líto jejího snoubence, žádné pochybnosti ale prý neskrývá.
Aféra neaféra už sice pomalu odezněla, slovenská popová diva Dara Rolins se ale nijak nevyhýbá občasnému rozhovoru s novináři.
A když už na to přijde, je tak nějak jasné, že se řeč dříve nebo později musí stočit na nedávný uragán různých drbů a spekulací, který propukl, když jejího snoubence, slavného bývalého fotbalistu Pavla Nedvěda, nejdřív viděli, jak mizí v noční Praze s cizí blondýnkou.
Dohady ještě zesílily, když pak exfotbalistu o několik dní později zachytili, kterak s cizí blondýnkou jde dokonce do bytu.
Z tajemné "milenky" se nicméně záhy vyklubala dlouholetá rodinná kamarádka a Dara se dušuje, že o všem věděla a všechno probíhá v naprosté nevinnosti.
Vztah slavných celebrit je nicméně i nadále pod drobnohledem veřejnosti i novin, což logicky nemůže být úplně příjemná situace.
„Ze začátku mi to přišlo směšné, ale teď je mi toho Pavla líto, že mu jdou takhle po krku. Přiznám se, že to byl jeden z důvodů, proč jsem tak trochu měla problém s tím, aby se vracel do českého fotbalu, protože jsem věděla, že ho budou mít na mušce a že ho prostě budou řešit,“ uvedla Dara pro magazín Plus.
Jako už několikrát předtím pak ještě zopakovala to samé: Žádná vztahová krize se nekoná a ani nehrozí.
„Na druhou stranu já ho znám, já s ním žiju a vím, koho miluje. To je takové, jako kdyby ho vyfotili s naší chůvou a snažili se z toho udělat aféru. Směji se tomu, tak přijďte s někým pořádným, potom to budu řešit a budou lítat třísky, ale takhle se tomu směju,“ ušklíbla se Dara.