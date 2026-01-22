Dnes je čtvrtek 22. ledna 2026., Svátek má Slavomír
Počasí dnes -7°C Oblačno

5 znamení, která se letos nemusí hlídat s váhou. Tělo jim to letos odpustí víc než ostatním

22. 1. 2026 – 19:55 | Magazín | Veronika Borská

5 znamení, která se letos nemusí hlídat s váhou. Tělo jim to letos odpustí víc než ostatním
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Některé roky jsou prostě zvláštní. Přísaháte si, že budete jíst „normálně“, že si dáte sladké jen občas, že začnete víc chodit… a stejně máte pocit, že vám tělo ukládá úplně všechno. I vzduch. I radost.

A pak jsou lidé, kteří letos vypadají, jako by měli tajnou dohodu s vesmírem. Dají si croissant, večer pizzu, k tomu sklenku vína – a ráno? V pohodě. Žádná panika, žádné drama, žádný „zase mi to nesedí“.

Ne, není to fér.  Ale podle astrologů existuje pár znamení, která letos budou mít jednoduše výhodu: lepší rytmus, víc pohybu, menší stres a chuť pečovat o sebe bez extrémů.

A tady jsou.

ChatGPT Image 18. 1. 2026 19_30_51
Magazín
Týden, který rozhodne víc, než čekáte: Osho karty ukázaly vzkaz pro každé znamení (19.–25. ledna)

1) Panna: letos je z ní tichý boss zdravého režimu

Panny letos nejedou žádné šílené diety. Žádné „od zítřka jen salát“. Ale právě v tom je jejich síla.

Mají totiž jednu superschopnost: umí si nastavit systém. A když Panna něco začne dělat pravidelně, tak to dělá tak přirozeně, že si toho okolí ani nevšimne.

Co to znamená v praxi?

  • méně přejídání „protože stres“
  • víc lehkých jídel bez pocitu trestu
  • stabilní energie, díky které se váha tolik nehýbe

Panna letos nebude hubnout z paniky. Ale z klidu. A to je ta nejlepší cesta.

beautiful-woman-with-clear-blue-eyes-ai-generated
Magazín
Astrologie tvrdí, že v tomto znamení se rodí lidé s neodolatelnou krásou

2) Kozoroh: disciplína, která funguje i bez aplikace

Kozorozi letos působí, jako by měli v hlavě zabudovaný fitness plán. Jenže pozor – není to o tom, že by se trápili. Oni to prostě umí.

Kozoroh je znamení, které když si řekne:Budu se o sebe starat,“tak to není přání. To je rozhodnutí.

A letos se jim to vrací:

  • tělo reaguje rychleji
  • mají víc vnitřní motivace
  • nepadají do extrémů typu „týden hlad a pak záchvat“

Kozoroh je letos ten člověk, který si dá dezert… a druhý den jde normálně na procházku. Bez výčitek. Bez dramatu.

worker-applying-pesticide-lush-green-lawn-efficient-pest-control-outdoors
Magazín
Zapomeňte na ocet. Plevel mizí díky prostředku, který máte v kuchyni

3) Býk: miluje jídlo, ale letos ho začne milovat i lehkost

Býk je gurmán. A upřímně – Býk by měl mít svůj vlastní pořad o jídle, protože to, jak si umí vychutnat obyčejnou večeři, je skoro spirituální zážitek.

Jenže letos se u Býků děje něco zajímavého: Začnou víc vnímat, jak se po jídle cítí.

A to je gamechanger.

Najednou jim nebude stát za to:

  • být přejedení
  • mít těžký žaludek
  • „dojídat to, i když už nemůžu“

Býk letos nemusí hlídat váhu, protože ho začne víc bavit pocit: „Je mi dobře.“

A váha se pak často srovná sama.

ChatGPT Image 16. 10. 2025 21_08_15
Magazín
Helena (55): Začala jsem na ně chorobně žárlit. Celou dobu po mně toužil – dokud jeden okamžik nezměnil všechno

4) Vodnář: bude víc v pohybu, aniž by to plánoval

Vodnář není typ, co si lepí na lednici jídelníček. Vodnář je typ, co jednou zničehonic řekne:Jdu se projít.“ A za týden z toho má nový životní styl.

Letos je Vodnář v energii změny. A to je přesně ten důvod, proč se mu váha může držet v pohodě:

  • víc spontánního pohybu
  • víc chuti zkoušet nové věci
  • méně stagnace

A hlavně: Vodnář letos nebude dělat věci „protože musí“. Ale protože ho to začne bavit.

A to je úplně jiná liga.

midsection-pregnant-woman-with-date-writing-slate
Magazín
Co vypovídá datum narození o vašem životním poslání podle numerologie

5) Štír: když se rozhodne, tělo ho následuje

Štír je znamení, které buď nejede nic… nebo jede všechno.

A letos? Letos má Štír silné období, kdy se dokáže přepnout do režimu:Teď se o sebe postarám.“ Ne kvůli ostatním. Kvůli sobě.

Štíři letos často zjistí, že:

  • když se uklidní hlava, uklidní se i tělo
  • když se vyspí, přestanou mít chutě „na nervy“
  • když mají pocit kontroly nad životem, nepotřebují kontrolovat jídlo

Štír letos nebude hubnout z donucení. Ale protože mu to začne dávat smysl.

freepik__the-style-is-candid-image-photography-with-natural__82225
Magazín
Andrea (48): Naschvál jsem sestře svedla jejího manžela, aby věděla, jak to bolí. Jenže její reakce byla úplně jiná, než jsem čekala

A co když v tom seznamu nejste?

Tak pozor – to vůbec neznamená, že máte smůlu.

Jen to znamená, že letos může být vaše téma trochu jiné:

  • víc práce se stresem
  • víc spánku
  • víc pravidelnosti
  • méně tlaku na výkon

A hlavně: váha není jen o jídle. Často je to o psychice, únavě, hormonálním kolotoči, pohodě v životě… a o tom, jak moc si dovolíte být v klidu.

Tagy:
váha význam diety zhubnout astrologie znamení
Zdroje:
prozeny.cz, healthline.com, astrologicalbook.com
Profilový obrázek
Veronika Borská
Píše lidské příběhy plné emocí, které se dotýkají i toho, co slovy popsat nelze. Fascinuje ji svět za hranou běžného vnímání, miluje sci-fi, věří v duchovno a sílu intuice. V životě hledá výzvy, leze po skalách, věnuje se adrenalinovým sportům a s odvahou objevuje jak vnější, tak vnitřní světy.

Předchozí článek

Jung varoval rodiče už dávno: Tohle z výchovy udělá „věčného kluka“ i ve 40

Nejnovější články