5 znamení, která se letos nemusí hlídat s váhou. Tělo jim to letos odpustí víc než ostatním
22. 1. 2026 – 19:55 | Magazín | Veronika Borská
Některé roky jsou prostě zvláštní. Přísaháte si, že budete jíst „normálně“, že si dáte sladké jen občas, že začnete víc chodit… a stejně máte pocit, že vám tělo ukládá úplně všechno. I vzduch. I radost.
A pak jsou lidé, kteří letos vypadají, jako by měli tajnou dohodu s vesmírem. Dají si croissant, večer pizzu, k tomu sklenku vína – a ráno? V pohodě. Žádná panika, žádné drama, žádný „zase mi to nesedí“.
Ne, není to fér. Ale podle astrologů existuje pár znamení, která letos budou mít jednoduše výhodu: lepší rytmus, víc pohybu, menší stres a chuť pečovat o sebe bez extrémů.
A tady jsou.
1) Panna: letos je z ní tichý boss zdravého režimu
Panny letos nejedou žádné šílené diety. Žádné „od zítřka jen salát“. Ale právě v tom je jejich síla.
Mají totiž jednu superschopnost: umí si nastavit systém. A když Panna něco začne dělat pravidelně, tak to dělá tak přirozeně, že si toho okolí ani nevšimne.
Co to znamená v praxi?
- méně přejídání „protože stres“
- víc lehkých jídel bez pocitu trestu
- stabilní energie, díky které se váha tolik nehýbe
Panna letos nebude hubnout z paniky. Ale z klidu. A to je ta nejlepší cesta.
2) Kozoroh: disciplína, která funguje i bez aplikace
Kozorozi letos působí, jako by měli v hlavě zabudovaný fitness plán. Jenže pozor – není to o tom, že by se trápili. Oni to prostě umí.
Kozoroh je znamení, které když si řekne: „Budu se o sebe starat,“tak to není přání. To je rozhodnutí.
A letos se jim to vrací:
- tělo reaguje rychleji
- mají víc vnitřní motivace
- nepadají do extrémů typu „týden hlad a pak záchvat“
Kozoroh je letos ten člověk, který si dá dezert… a druhý den jde normálně na procházku. Bez výčitek. Bez dramatu.
3) Býk: miluje jídlo, ale letos ho začne milovat i lehkost
Býk je gurmán. A upřímně – Býk by měl mít svůj vlastní pořad o jídle, protože to, jak si umí vychutnat obyčejnou večeři, je skoro spirituální zážitek.
Jenže letos se u Býků děje něco zajímavého: Začnou víc vnímat, jak se po jídle cítí.
A to je gamechanger.
Najednou jim nebude stát za to:
- být přejedení
- mít těžký žaludek
- „dojídat to, i když už nemůžu“
Býk letos nemusí hlídat váhu, protože ho začne víc bavit pocit: „Je mi dobře.“
A váha se pak často srovná sama.
4) Vodnář: bude víc v pohybu, aniž by to plánoval
Vodnář není typ, co si lepí na lednici jídelníček. Vodnář je typ, co jednou zničehonic řekne: „Jdu se projít.“ A za týden z toho má nový životní styl.
Letos je Vodnář v energii změny. A to je přesně ten důvod, proč se mu váha může držet v pohodě:
- víc spontánního pohybu
- víc chuti zkoušet nové věci
- méně stagnace
A hlavně: Vodnář letos nebude dělat věci „protože musí“. Ale protože ho to začne bavit.
A to je úplně jiná liga.
5) Štír: když se rozhodne, tělo ho následuje
Štír je znamení, které buď nejede nic… nebo jede všechno.
A letos? Letos má Štír silné období, kdy se dokáže přepnout do režimu: „Teď se o sebe postarám.“ Ne kvůli ostatním. Kvůli sobě.
Štíři letos často zjistí, že:
- když se uklidní hlava, uklidní se i tělo
- když se vyspí, přestanou mít chutě „na nervy“
- když mají pocit kontroly nad životem, nepotřebují kontrolovat jídlo
Štír letos nebude hubnout z donucení. Ale protože mu to začne dávat smysl.
A co když v tom seznamu nejste?
Tak pozor – to vůbec neznamená, že máte smůlu.
Jen to znamená, že letos může být vaše téma trochu jiné:
- víc práce se stresem
- víc spánku
- víc pravidelnosti
- méně tlaku na výkon
A hlavně: váha není jen o jídle. Často je to o psychice, únavě, hormonálním kolotoči, pohodě v životě… a o tom, jak moc si dovolíte být v klidu.