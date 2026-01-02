Tohle je 10 lidí, kteří dnes ovládají světové bohatství. Čísla berou dech
2. 1. 2026 – 9:52 | Zpravodajství | Alex Vávra
Deset nejbohatších lidí planety dnes drží v rukou majetek srovnatelný s ekonomikami velkých států. Žebříček ukazuje, jak zásadně svět bohatství ovládly technologie, umělá inteligence a digitální platformy – a proč je náskok absolutní špičky větší než kdy dřív.
Rozdíl mezi dvěma nejbohatšími lidmi světa nebyl na začátku roku 2026 nikdy větší. Globální žebříček miliardářů jasně ukazuje, že skutečná ekonomická moc se dnes soustřeďuje především kolem technologií, umělé inteligence, dat a globálních digitálních platforem. Zatímco velká část světa řeší inflaci, geopolitickou nejistotu a zpomalování ekonomiky, absolutní špička bohatství dál roste a překonává historické rekordy.
Bezprecedentní dominance technologických magnátů
Na samotném vrcholu zůstává Elon Musk, podnikatel působící v elektromobilitě, kosmickém průmyslu, umělé inteligenci a digitálních službách. Jeho majetek se na začátku roku 2026 pohybuje kolem 16,7 bilionu korun, což z něj dělá nejen nejbohatšího člověka světa, ale i historický fenomén. Jeho náskok před druhým místem je téměř trojnásobný a v moderní historii nemá obdoby.
Na druhé příčce se nachází Larry Page, spoluzakladatel Googlu a dlouhodobý vizionář v oblasti vyhledávání, umělé inteligence a technologického výzkumu. Třetí místo drží Larry Ellison, který vybudoval softwarové impérium Oracle zaměřené na databáze a podnikové systémy. V těsném závěsu je Jeff Bezos, zakladatel Amazonu a tvář globální e-commerce i cloudových služeb, který se stále výrazně angažuje také v kosmickém výzkumu.
Páté místo obsazuje Sergey Brin, druhý ze zakladatelů Googlu, jenž se věnuje především dlouhodobým technologickým inovacím a experimentálním projektům v rámci Alphabetu.
Technologie, luxus a investice v první desítce
Šestý v pořadí je Mark Zuckerberg, zakladatel společnosti Meta, která stojí za Facebookem, Instagramem a WhatsAppem. Jeho hlavním polem působnosti jsou sociální sítě, virtuální realita a budování digitálních ekosystémů. Sedmé místo patří Bernard Arnault, jedinému neamerickému členovi první desítky, který ovládá luxusní konglomerát LVMH a značky z oblasti módy, kosmetiky a exkluzivního zboží.
Na osmé příčce se nachází Jensen Huang, spoluzakladatel a šéf Nvidie, jejíž čipy dnes tvoří páteř vývoje umělé inteligence po celém světě. Devátý je Warren Buffett, legendární investor známý dlouhodobým přístupem a řízením konglomerátu Berkshire Hathaway. První desítku uzavírá Steve Ballmer, bývalý šéf Microsoftu, dnes investor a majitel basketbalového klubu Los Angeles Clippers.
|Pořadí
|Jméno
|Majetek (Kč)
|Oblast působení
|Společnosti
|1
|Elon Musk
|cca 16,7 bilionu Kč
|Technologie, elektromobilita, kosmonautika, AI
|Tesla, SpaceX, xAI, Neuralink, X
|2
|Larry Page
|cca 5,9 bilionu Kč
|Internetové technologie, AI, výzkum
|Google, Alphabet
|3
|Larry Ellison
|cca 5,6 bilionu Kč
|Podnikový software, databáze, cloud
|Oracle
|4
|Jeff Bezos
|cca 5,3 bilionu Kč
|E-commerce, cloud, kosmický výzkum
|Amazon, Blue Origin
|5
|Sergey Brin
|cca 5,4 bilionu Kč
|Technologie, inovace, AI
|Google, Alphabet
|6
|Mark Zuckerberg
|cca 4,8 bilionu Kč
|Sociální sítě, virtuální realita
|Meta
|7
|Bernard Arnault
|cca 4,3 bilionu Kč
|Luxusní zboží, móda
|LVMH
|8
|Jensen Huang
|cca 3,7 bilionu Kč
|Čipy, umělá inteligence
|Nvidia
|9
|Warren Buffett
|cca 3,4 bilionu Kč
|Investice, finance
|Berkshire Hathaway
|10
|Steve Ballmer
|cca 3,4 bilionu Kč
|Technologie, investice, sport
|Microsoft, LA Clippers
Výrazným rysem tohoto žebříčku je skutečnost, že většina bohatství vzniká v sektorech s globálním dosahem a extrémní škálovatelností. Software, čipy, cloudové služby a digitální platformy umožňují růst, který byl v průmyslové éře nemyslitelný. Právě proto se rozdíly mezi absolutní elitou a zbytkem ekonomiky zvětšují rychleji než kdy dřív.
Další důležitý rozměr spočívá v tom, že tito lidé dnes neovlivňují jen trhy, ale i politiku, regulace, výzkum a podobu veřejného prostoru. Investice do umělé inteligence, kosmických technologií nebo digitální infrastruktury mají dlouhodobé dopady na celé státy. Zatímco dřívější miliardáři stavěli impéria na fyzických surovinách, současná elita pracuje s daty, algoritmy a výpočetním výkonem, tedy se zdroji, které budou určovat směr světa v dalších dekádách.
Celkový majetek této desítky přesahuje 60 bilionů korun, což je částka srovnatelná s ročním výkonem největších ekonomik planety. Pokud se současné trendy nezmění, bude se koncentrace bohatství i vlivu v rukou několika málo technologických lídrů dál prohlubovat a zásadně formovat budoucnost globální společnosti.