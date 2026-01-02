Dnes je pátek 2. ledna 2026., Svátek má Karina
2. 1. 2026 – 9:52 | Zpravodajství | Alex Vávra

Tohle je 10 lidí, kteří dnes ovládají světové bohatství. Čísla berou dech
zdroj: Profimedia.cz
Deset nejbohatších lidí planety dnes drží v rukou majetek srovnatelný s ekonomikami velkých států. Žebříček ukazuje, jak zásadně svět bohatství ovládly technologie, umělá inteligence a digitální platformy – a proč je náskok absolutní špičky větší než kdy dřív.

Rozdíl mezi dvěma nejbohatšími lidmi světa nebyl na začátku roku 2026 nikdy větší. Globální žebříček miliardářů jasně ukazuje, že skutečná ekonomická moc se dnes soustřeďuje především kolem technologií, umělé inteligence, dat a globálních digitálních platforem. Zatímco velká část světa řeší inflaci, geopolitickou nejistotu a zpomalování ekonomiky, absolutní špička bohatství dál roste a překonává historické rekordy.

Bezprecedentní dominance technologických magnátů

Na samotném vrcholu zůstává Elon Musk, podnikatel působící v elektromobilitě, kosmickém průmyslu, umělé inteligenci a digitálních službách. Jeho majetek se na začátku roku 2026 pohybuje kolem 16,7 bilionu korun, což z něj dělá nejen nejbohatšího člověka světa, ale i historický fenomén. Jeho náskok před druhým místem je téměř trojnásobný a v moderní historii nemá obdoby.

Na druhé příčce se nachází Larry Page, spoluzakladatel Googlu a dlouhodobý vizionář v oblasti vyhledávání, umělé inteligence a technologického výzkumu. Třetí místo drží Larry Ellison, který vybudoval softwarové impérium Oracle zaměřené na databáze a podnikové systémy. V těsném závěsu je Jeff Bezos, zakladatel Amazonu a tvář globální e-commerce i cloudových služeb, který se stále výrazně angažuje také v kosmickém výzkumu.

Páté místo obsazuje Sergey Brin, druhý ze zakladatelů Googlu, jenž se věnuje především dlouhodobým technologickým inovacím a experimentálním projektům v rámci Alphabetu.

Technologie, luxus a investice v první desítce

Šestý v pořadí je Mark Zuckerberg, zakladatel společnosti Meta, která stojí za Facebookem, Instagramem a WhatsAppem. Jeho hlavním polem působnosti jsou sociální sítě, virtuální realita a budování digitálních ekosystémů. Sedmé místo patří Bernard Arnault, jedinému neamerickému členovi první desítky, který ovládá luxusní konglomerát LVMH a značky z oblasti módy, kosmetiky a exkluzivního zboží.

Na osmé příčce se nachází Jensen Huang, spoluzakladatel a šéf Nvidie, jejíž čipy dnes tvoří páteř vývoje umělé inteligence po celém světě. Devátý je Warren Buffett, legendární investor známý dlouhodobým přístupem a řízením konglomerátu Berkshire Hathaway. První desítku uzavírá Steve Ballmer, bývalý šéf Microsoftu, dnes investor a majitel basketbalového klubu Los Angeles Clippers.

 

Pořadí Jméno Majetek (Kč) Oblast působení Společnosti
1 Elon Musk cca 16,7 bilionu Kč Technologie, elektromobilita, kosmonautika, AI Tesla, SpaceX, xAI, Neuralink, X
2 Larry Page cca 5,9 bilionu Kč Internetové technologie, AI, výzkum Google, Alphabet
3 Larry Ellison cca 5,6 bilionu Kč Podnikový software, databáze, cloud Oracle
4 Jeff Bezos cca 5,3 bilionu Kč E-commerce, cloud, kosmický výzkum Amazon, Blue Origin
5 Sergey Brin cca 5,4 bilionu Kč Technologie, inovace, AI Google, Alphabet
6 Mark Zuckerberg cca 4,8 bilionu Kč Sociální sítě, virtuální realita Meta
7 Bernard Arnault cca 4,3 bilionu Kč Luxusní zboží, móda LVMH
8 Jensen Huang cca 3,7 bilionu Kč Čipy, umělá inteligence Nvidia
9 Warren Buffett cca 3,4 bilionu Kč Investice, finance Berkshire Hathaway
10 Steve Ballmer cca 3,4 bilionu Kč Technologie, investice, sport Microsoft, LA Clippers

 

Výrazným rysem tohoto žebříčku je skutečnost, že většina bohatství vzniká v sektorech s globálním dosahem a extrémní škálovatelností. Software, čipy, cloudové služby a digitální platformy umožňují růst, který byl v průmyslové éře nemyslitelný. Právě proto se rozdíly mezi absolutní elitou a zbytkem ekonomiky zvětšují rychleji než kdy dřív.

Další důležitý rozměr spočívá v tom, že tito lidé dnes neovlivňují jen trhy, ale i politiku, regulace, výzkum a podobu veřejného prostoru. Investice do umělé inteligence, kosmických technologií nebo digitální infrastruktury mají dlouhodobé dopady na celé státy. Zatímco dřívější miliardáři stavěli impéria na fyzických surovinách, současná elita pracuje s daty, algoritmy a výpočetním výkonem, tedy se zdroji, které budou určovat směr světa v dalších dekádách.

Celkový majetek této desítky přesahuje 60 bilionů korun, což je částka srovnatelná s ročním výkonem největších ekonomik planety. Pokud se současné trendy nezmění, bude se koncentrace bohatství i vlivu v rukou několika málo technologických lídrů dál prohlubovat a zásadně formovat budoucnost globální společnosti.

