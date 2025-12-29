Týdenní horoskop od 29. prosince do 4. ledna pro všechna znamení: Naplánujte si rok 2026 podle hvězd a využijte sílu intuice
29. 12. 2025 – 9:15 | Magazín | Natálie Kozak
Poslední dny roku 2025 se ponesou v duchu dokončování a bilancování. Ne pro každého však bude konec prosince klidný. Předpověď varuje před zvýšeným napětím i nečekanými úkoly, které se mohou objevit na poslední chvíli. Zjistěte, jak si udržet vnitřní rovnováhu i v čase velkých oslav a proč byste o prvním lednovém víkendu neměli dělat žádná zásadní rozhodnutí.
Vstupujeme do týdne, který nás provede magickým přelomem roku a otevře brány energii Rudého ohnivého koně. Klíčovým dnem je 31. prosinec – zvláštní datum, kdy byste se měli zamyslet a připravit na nový začátek. Abyste z příprav na Nový rok vytěžili maximum, zaměřte se na dokončování úkolů a jasné stanovení priorit. Pozor si dejte o víkendu, kdy může úplněk 3. ledna zesílit emoce. Zachovejte klid a nenechte se vyvést z míry.
Beran: Pozornost a plánování
Nebuďte překvapeni, pokud se na vás tento týden lidé budou obracet s nejrůznějšími požadavky. Buďte na sebe opatrní, někdo by se mohl pokusit přenést své povinnosti na vaše bedra. Snažte se nerozptylovat a zaměřte se na klíčové úkoly. Na začátku týdne věnujte čas plánování, vyhnete se tak zbytečnému spěchu. Čtvrtek a pátek přinesou nečekané, ale slibné nabídky.
- Příznivé dny: 30. prosinec, 2. leden.
Býk: Diplomacie nade vše
Na začátku týdne držte své emoce na uzdě. Zdrženlivost a diplomacie vám pomohou úspěšně vyřešit pracovní i domácí záležitosti. V polovině týdne se soustřeďte na finanční diskuse – správné argumenty vás dovedou k úspěchu a klidnému přechodu do nového roku. O víkendu vám procházky a dechová cvičení pomohou uvolnit nahromaděné napětí.
- Příznivé dny: 29. prosinec, 31. prosinec.
Blíženci: Rozhodnost v akci
Vaše nálada a motivace mohou být tento týden nestabilní. Inspiraci a energii vám pomohou načerpat drobné domácí práce, jako je úklid nebo přestavování nábytku. Středa a čtvrtek jsou vhodné pro analýzu vašich schopností. Pátek věnujte kreativním úkolům a setkání s přáteli. Pokud budete jednat rozhodně a nebudete věci odkládat, dosáhnete skvělých výsledků.
- Příznivé dny: 30. prosinec, 1. leden.
Rak: Upřímnost k sobě samým
Tento týden ve vás probudí silnou potřebu změny, ale zároveň i strach udělat první krok do neznáma. Rozhodnout se vám pomůže upřímné zhodnocení vašich skutečných tužeb. Podporu a inspiraci hledejte u svých blízkých. Víkend je ideální pro seberozvoj a duchovní praktiky, které posílí vaši vnitřní rovnováhu.
- Příznivé dny: 29. prosinec, 4. leden.
Lev: Pozor na napětí
Na začátku týdne můžete bojovat s netolerancí k chybám druhých. Abyste se vyhnuli konfliktům, analyzujte své emoce, zejména pokud usilujete o vedoucí roli. Přílišná snaha diktovat vlastní pravidla by mohla před Novým rokem vytvořit napjatou atmosféru. Klid a pozitivní naladění vám pomůže udržet sport nebo jiný aktivní odpočinek.
- Příznivé dny: 30. prosinec, 3. leden.
Panna: Jasnost v komunikaci
Nastal čas se projevit. Jakékoliv diskuse, schůzky či prezentace budou úspěšné, pokud zůstanete klidní a dokážete jasně formulovat své myšlenky. S blížícím se čtvrtkem se zaměřte na detaily. Pátek může přinést důležité profesní setkání. Nespěchejte však na to, abyste vše stihli do Silvestra – ty nejdůležitější věci na vás počkají po svátcích.
- Příznivé dny: 31. prosinec, 1. leden.
Váhy: Harmonické dokončování
V následujících sedmi dnech jednejte rozvážně a systematicky. Nepouštějte se do nových projektů, raději se zaměřte na dokončení těch starých. Klidné večery uprostřed týdne vám pomohou dobít baterie. Udržování harmonie ve vztazích vám umožní vyřešit staré spory bez zbytečných konfliktů. O víkendu se vydejte na cesty nebo objevte nový koníček.
- Příznivé dny: 29. prosinec, 2. leden.
Štír: Pozor na zklamání z přehlcení
Na začátku týdne vás může přepadnout touha stihnout milion věcí najednou. Budete mít nutkání řešit i úkoly, které jste měsíce přehlíželi. Snažte se tomuto tlaku odolat, jinak se vystavujete zklamání. Ve čtvrtek a pátek dejte přednost rodinnému kruhu před hlučnou společností, pomůže vám to uniknout vnitřnímu shonu.
- Příznivé dny: 30. prosinec, 31. prosinec.
Střelec: Sebevědomí ve vlastních krocích
Tento týden se nebojte stát si za svými rozhodnutími. Přestože vám blízcí mohou radit dobře, v osobních věcech musíte mít poslední slovo vy. Nenechte pochybnosti okolí podkopat vaši sebedůvěru. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu a dosáhnete svého. O víkendu nezanedbávejte zdravý režim, dodá vám potřebnou sílu.
- Příznivé dny: 29. prosinec, 3. leden.
Kozoroh: Úsilí, které se vyplatí
Období je vhodné pro nápravu chyb a dokončení nahromaděné práce. I když to bude vyžadovat větší úsilí, výsledek vám přinese hluboké uspokojení. V úterý se zamyslete nad svými vizemi pro rok 2026. Na konci týdne se nebojte požádat o pomoc, pokud ji budete potřebovat. Víkend je jako stvořený pro hlučné oslavy a aktivní komunikaci.
- Šťastné dny: 30. prosinec, 2. leden.
Vodnář: Kontrola nad procesy
Začátek týdne bude vyžadovat vaši plnou pozornost, budete muset zvládat několik věcí najednou. I když se rozhodnete některé úkoly delegovat, neztrácejte nad nimi dohled. Předejdete tak zbytečným chybám a pocitu nedokončenosti. O víkendu relaxujte s přáteli, nezávazná konverzace vám pomůže obnovit energii.
- Dobré dny: 29. prosinec, 4. leden.
Ryby: Intuice jako kompas
Tento týden získáte šanci ukázat svůj talent. Naslouchejte však své intuici, abyste neplýtvali energií tam, kde to nemá smysl. Střed týdne přeje kreativitě a učení. Po oslavách Nového roku nezůstávejte sedět doma a hledejte zajímavé podněty. První lednový víkend si klidně dovolte lenošit a vyhněte se velkým slibům.
- Dobré dny: 31. prosinec, 2. leden.