Zvažuje konec? Legendární král českého dabingu: "Jsem unavený, už to nedávám"
9. 9. 2025 – 6:01 | Magazín | Jiří Rilke
Blíží se konec jedné dabingové éry? Slavné eso českého dabingu by si odpočinek už pomalu zasloužilo.
Kdo kdy viděl alespoň jeden film nebo seriál v českém znění, dost možná uslyšel jeho hlas. Ještě aby ne, však Bohdan Tůma, neskutečná stálice a naprostá legenda českého dabingu, za sebou má už nějakých čtyřicet let kariéry a stihl toho proto už opravdu hodně.
Mohli jsme ho slyšet vážně v kde čem. Kobra 11, Simpsonovi, Griffinovi, South Park, Beverly Hills nebo třeba v čemkoliv, kde hrál Jim Carrey, Will Smith, Denzel Washington, Wesley Snipes či Owen Wilson.
A ano, bohužel také pokaždé, když se nám otravný zelený skřet pokusí prodat něco z Alzy.
Jak dlouho však Bohdan ještě zvládne chrlit jednu roli za druhou, je ve hvězdách. Přiznává totiž, že začíná být unavený. Zároveň ale nehodlá slevit ze svých standardů kvality, protože má zkrátka svou profesionální čest.
„Tak na rovinu, jsem unavený. Ta práce je úplně jiná, než byla v těch devadesátkách nebo kolem roku 2000. Strašně se to zrychlilo, zintenzivnilo. Jsou nesrovnatelně vyšší nároky, především na psychiku. A upřímně už to v hlavě moc nedávám,“ prohlásil bez servítků v rozhovoru pro eXtra.cz.
„Jsem prostě unavený. A strašně unavený jsem každý den, protože práce je i kvůli nástupu všemožných streamovacích služeb pořád dost,“ uvedl.
Streamovací služby mají navíc větší technické nároky, než bývalo běžné: „Jsou to většinou zvukařské a režisérské věci. Všechno musí přesně sedět v hlasové lince, což je problém, když v originále končí věta retnicí, ale u nás vokálem. Těžko se to vysvětluje, ale je to pekelné,“ prozradil.
Po čtyřiceti letech práce se navíc začíná trochu ozývat i zdraví: „V dabingu jsem od roku 1985, intenzivně pak od roku 1991. A nejenže už hůř vidím, také špatně slyším na jedno ucho. Máme sluchátka a těmi nám jde originální zvuk do hlavy. A někdy už je to vše dohromady, všechny ty nároky, opravdu únavné. Občas se do toho věkem dostávám už hůř a hůř,“ svěřil se.
Velmi rád by si odpočinul, ale přiznává obavy o živobytí, pokud by na chvíli vystoupil pryč: „Jednoduše se z toho vystupuje, ale mnohem hůř se vrací zpátky. Vidím to u několika svých kolegů, kteří ať už z důvodů vyhoření, nebo nějaké jiné indispozice na chvíli zmizeli a dodnes se jim nepodařilo dostat zpět na pozice, na kterých byli předtím, než z toho vystoupili,“ uzavřel.
Pak už vlastně záleží jen na Bohdanovi a jeho žebříčku priorit. Práce zatím vítězí.