Netanjahu vyzval Palestince ve městě Gaza, aby z něj okamžitě odešli
9. 9. 2025 – 6:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval Palestince ve městě Gaza, aby z něj okamžitě odešli, informovala dnes agentura Reuters.
Izraelská armáda zahájila ve městě pozemní ofenzivu minulý týden a opakovaně vyzývá Palestince, kterých je tam téměř milion, aby odešli na jih, kde už ve špatných podmínkách přežívá také skoro milion Palestinců.
"Pozorně mě poslouchejte: byli jste varováni - ihned odejděte!" vzkázal dnes Netanjahu lidem ve městě Gaza. Na videovzkazu pořízeném v operačním velitelství izraelského letectva v Tel Avivu Netanjahu také podle serveru The Times of Israel (ToI) řekl, že za dva dny izraelská armáda zničila 50 "teroristických věží".
"Za poslední dva dny jich spadlo 50, a to je jen předehra k hlavní intenzivní operaci - pozemním manévrům našich jednotek, které se nyní organizují a shromažďují ve městě Gaza," uvedl izraelský premiér.
Izraelská armáda v posledních týdnech vede ofenzivu ve městě Gaza, které izraelská vláda rozhodla obsadit ve snaze zničit palestinské teroristické hnutí Hamás, s nímž v Pásmu Gazy vede od října 2023 válku, a nalézt rukojmí. Těch zadržují palestinští ozbrojenci ještě 48, většina z nich ale už nežije. Mnozí Izraelci kvůli ofenzivě ve městě Gaza vládu kritizují, protože podle nich tak ohrozí životy unesených, a požadují ukončení války. I někteří vysocí představitelé armády varovali, že ofenziva ve městě může ohrozit životy ještě žijících rukojmích.
Izraelské útoky v Pásmu Gazy dnes podle místních zdravotníků zabily nejméně 52 Palestinců, z toho 32 ve městě Gaza. Izraelská armáda informovala, že dnes časně ráno ve městě Gaza zemřeli i čtyři její vojáci poté, co několik ozbrojenců zaútočilo na jejich tank, když se vojáci vrátili z noční operace.
Válka v Gaze začala 7. října 2023 útokem Hamásu na Izrael, při němž palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Izraelská armáda pak zahájila masivní bombardování tohoto palestinského území, kde se Hamás ujal vlády v roce 2007 po krátké občanské válce, a pozemní vojenskou operaci. Při izraelské ofenzivě zemřelo podle úřadů v Gaze, ovládaných Hamásem, přes 64.500 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty. Deník The Guardian v srpnu s odkazem na interní statistiky izraelské armády napsal, že civilisté tvoří přes 80 procent palestinských obětí, což Izrael popřel.
Izraelská vláda od října 2023 nepouští do Pásma Gazy dost humanitární pomoci a letos téměř tři měsíce blokovala veškeré dodávky včetně jídla. V srpnu OSN označila situaci v Gaze za hladomor, což podle izraelské vlády není pravda.