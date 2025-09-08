Dnes je pondělí 8. září 2025., Svátek má Mariana
Počasí dnes 11°C Polojasno

Britský premiér Starmer se setkal s prezidentem palestinské samosprávy Abbásem

8. 9. 2025 – 23:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Britský premiér Starmer se setkal s prezidentem palestinské samosprávy Abbásem
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Britský premiér Keir Starmer se dnes ve svém vládním sídle v Londýně setkal s prezidentem palestinské autonomie Mahmúdem Abbásem, který ocenil slib Spojeného království uznat tento měsíc palestinský stát.

Informovala o tom agentura Reuters. Starmer v červenci oznámil, že Británie v září uzná existenci Státu Palestina, pokud izraelská vláda nepřijme zásadní kroky k ukončení katastrofální situace v Pásmu Gazy a k uzavření příměří v tamní válce.

Konečné rozhodnutí uznat palestinský stát učiní Británie podle dřívějšího prohlášení Starmera před nadcházejícím zasedáním Valného shromáždění OSN, kdy vyhodnotí, nakolik obě strany konfliktu v tomto směru dosáhly pokroku. Britský premiér tehdy současně vzkázal palestinskému teroristickému hnutí Hamás, že musí ihned propustit všechny rukojmí, souhlasit s dohodou o příměří, odzbrojit a akceptovat, že se nebude podílet na budoucí vládě v Gaze.

Izrael vede v Gaze ofenzivu proti hnutí Hamás, které v říjnu 2023 zaútočilo na Izrael. Při teroristickém útoku palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Při izraelské ofenzivě od té doby podle úřadů v Gaze, ovládaných Hamásem, zemřelo přes 64.500 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty.

Myšlenku nezávislého palestinského státu existujícího vedle Izraele podporuje Británie dlouhodobě, ale až dosud tvrdila, že jeho uznání by mělo být součástí vyjednaného dvoustátního řešení konfliktu.

Tagy:
britanie Izrael Palestina Starmer Abbás
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Vilma (60): Od té doby, co se k nám přistěhovali noví sousedé, jsem se bála doma usnout

Nejnovější články