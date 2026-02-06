Zuřivý útok ryb zranil 46 lidí. Letní koupání se změnilo v horor
6. 2. 2026 – 14:16 | Zpravodajství | Alex Vávra
Klidné letní koupání se během několika minut změnilo v krvavý chaos. Piraně zaútočily na desítky lidí v řece Paraná a oblíbená pláž se proměnila v místo hrůzy, které úřady musely okamžitě uzavřít.
Letní odpoledne, rozpálený vzduch a řeka, která má nabídnout úlevu od úmorného horka. Přesně tak začínal víkend, který se v argentinském městě Victoria změnil v noční můru. To, co mělo být nevinným koupáním, skončilo chaosem, křikem a krví ve vodě. Masový útok piraní zranil desítky lidí a z obyčejné pláže udělal místo, kam se teď nikdo neodváží vstoupit.
Krev v řece a panika na břehu
Vše se odehrálo v řece Paraná, kam se během horkého víkendu vydaly celé rodiny. Dospělí i děti se koupali v mělké vodě blízko břehu, když přišel první výkřik. Piraně zaútočily náhle, bez varování, a během několika minut se idylická atmosféra změnila v boj o život. Lidé v panice utíkali z vody, někteří s hlubokými ranami na rukou a nohou, jiní si drželi zakrvácené prsty. Masožravé ryby se zakusovaly do končetin a trhaly z nich kusy masa, což u mnoha napadených vyvolalo šok a kolaps.
Plavčíci okamžitě začali pomáhat zraněným, ale počet obětí rychle narůstal. Pohotovostní oddělení nemocnice Fermín Salaberry během víkendu ošetřilo celkem 46 lidí. Podle svědků šlo často o velmi vážná poranění, některá vyžadovala chirurgický zákrok. Jeden z napadených přišel o horní část prstu, další lidé měli hluboké tržné rány a silné krvácení. Plavčíci spotřebovali několik lékárniček a nakonec padlo rozhodnutí, které nikdo nechtěl slyšet – pláž musela být okamžitě uzavřena. Nad břehem zavlály červené vlajky a lidé byli vyhnáni z vody.
Smrtící kombinace horka, sucha a lidské lehkomyslnosti
Podle úřadů nešlo o nečekanou tragédii. Podél řeky už dříve stály varovné cedule upozorňující na výskyt piraní a zákaz koupání v určitých úsecích. Mnozí návštěvníci je však ignorovali. Odborníci vysvětlují, že současné extrémní horko a mimořádně nízká hladina řeky vytvořily ideální podmínky pro zvýšenou agresivitu piraní. Když voda klesá, ryby se shlukují v mělkých oblastech blízko břehů, kde se nejčastěji pohybují lidé. Právě tam pak dochází k nejhorším útokům.
Řeka Paraná má navíc dlouhou a temnou historii podobných incidentů. V minulých letech zde piraně zranily desítky lidí během jediného dne a objevily se i tragické případy, kdy útok skončil smrtí. Přesto se každý rok znovu opakuje stejný scénář – horko, nízká voda, varování ignorovaná a následná panika. Současný útok znovu rozpoutal debatu o tom, zda by neměla být přijata mnohem přísnější opatření. Mluví se o instalaci vysokých ochranných sítí podél břehů, lepším značení nebezpečných míst a důslednější kontrole zakázaných zón.
Celá událost je drsnou připomínkou toho, že příroda si nenechá diktovat pravidla. Řeka, která vypadá klidně a lákavě, se může během několika vteřin proměnit v past. Úřady proto znovu apelují na veřejnost, aby respektovala zákazy, pečlivě hlídala děti a nepodceňovala žádné zranění. Protože jak ukázal tento víkend, jedno špatné rozhodnutí může stačit k tomu, aby se letní pohoda změnila v horor, na který se nezapomíná.