Zrada důvěry mrtvých. Správce márnice obchodoval s lidskými ostatky
1. 1. 2026 – 13:23 | Zpravodajství | Alex Vávra
Dlouholetý zaměstnanec jedné z nejprestižnějších univerzit světa zneužil důvěru dárců i jejich rodin a proměnil akademické zázemí v nelegální tržiště s lidskými ostatky. Případ bývalého správce harvardské márnice odhalil temnou stránku systému, který měl sloužit vědě a vzdělávání.
Bývalý správce márnice Lékařské fakulty Harvardovy univerzity v Bostonu byl u federálního soudu ve Williamsportu v Pensylvánii odsouzen k osmi letům vězení za rozsáhlé a dlouhodobé zneužívání darovaných lidských těl. Rozsudek uzavřel jednu z nejotřesnějších kauz spojených s akademickým prostředím v USA a zároveň otevřel širší debatu o kontrole nakládání s lidskými ostatky určenými pro vědu.
Dlouholetý zaměstnanec a systematický byznys
Cedric Lodge pracoval jako správce harvardské márnice celkem 28 let. Díky své pozici měl prakticky neomezený přístup k tělům, která lidé dobrovolně darovali univerzitě pro výuku budoucích lékařů a pro vědecký výzkum. Právě této důvěry Lodge zneužil. Od roku 2018 nejméně do března 2020 postupně odebíral části těl, která už nebyla pro výuku potřeba, a místo jejich kremace či vrácení rodinám je tajně vynášel z univerzitních prostor.
Vyšetřování ukázalo, že nešlo o jednotlivé excesy, ale o promyšlený a dlouhodobý systém. Lodge vynášel mozky, vnitřní orgány, kůži, ruce, obličeje i celé rozřezané hlavy a převážel je do svého domu v Goffstownu ve státě New Hampshire, případně na další místa v Massachusetts a Pensylvánii. Odtud byly lidské ostatky baleny a rozesílány kupcům po celých Spojených státech, často prostřednictvím běžné poštovní služby.
Za prodané části těl inkasoval tisíce dolarů, což v přepočtu znamená nejméně stovky tisíc korun. Podle amerického ministerstva spravedlnosti byla řada těchto ostatků následně přeprodávána dalším zájemcům se ziskem, čímž se z pietně darovaných těl stal předmět výdělečného a zcela nelegálního obchodu. Mezi nejznepokojivější zjištění patřily případy, kdy lidská kůže měla být vydělaná a použita jako knižní vazba nebo kdy byl prodán lidský obličej bez jasného určení jeho dalšího využití.
Lodge se k trestné činnosti přiznal už v květnu a u soudu vyjádřil lítost. Přiznal také, že části těl odebíral těsně před kremací, tedy v okamžiku, kdy rodiny zesnulých žily v domnění, že s ostatky jejich blízkých bude naloženo standardním a pietním způsobem. Harvardova univerzita jej propustila v květnu 2023 krátce poté, co byly vzneseny oficiální obžaloby.
Rodinná spoluúčast a širší důsledky kauzy
Na trestné činnosti se podílela i Lodgeova manželka Denise, která pomáhala s přepravou a distribucí lidských ostatků. Ta byla odsouzena k jednomu roku vězení poté, co se k vině přiznala. Vyšetřování zároveň odkrylo širší síť osob zapojených do nelegálního obchodu s lidskými částmi. Nejméně šest dalších lidí, včetně zaměstnance krematoria ve státě Arkansas, se v souvislosti s případem přiznalo k trestné činnosti. Někteří už byli odsouzeni, další na rozsudek stále čekají.
Harvardova univerzita reagovala na skandál razantním krokem a v roce 2023 na pět měsíců pozastavila celý program darování těl. Pro jednu z nejprestižnějších vzdělávacích institucí na světě šlo o vážný reputační zásah. Standardní postup přitom spočívá v tom, že po ukončení výukového či výzkumného využití jsou ostatky vráceny rodinám nebo zpopelněny.
Federální vyšetřovatelé zdůraznili, že případ nepředstavuje jen porušení zákona, ale především hluboké morální selhání a zneuctění památky zesnulých i důvěry jejich rodin. Podle nich má tento verdikt sloužit jako jasné varování a precedent, že podobné jednání nebude tolerováno ani v prostředí uzavřených akademických a vědeckých institucí.