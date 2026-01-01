Ve věku 59 let na Silvestra náhle zemřel herec Pavel Nečas
1. 1. 2026 – 11:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dnešní novoroční den zasáhla smutná zpráva o náhlé smrti herce Pavla Nečase, který byl známý zejména svými rolemi v televizních seriálech, ale i filmech. Náhle zemřel včera dopoledne na Silvestra.
S odvoláním na rodinu a další zdroje to dnes uvedly CNN Prima News a server Expres. Nečasovi bylo 59 let. Kromě vystupování před kamerou působil také v divadle.
Nečase diváci mohli v minulosti vidět například v seriálech Okresní přebor, Zdivočelá země nebo Černí baroni. V posledních letech vystupoval v seriálu televize Prima ZOO. Hrál také ve filmech Příběh kmotra nebo Střídavka.
Nečas vystudoval brněnskou konzervatoř, poté hrál v Olomouci, Uherském Hradišti a v Ostravě. V roce 1998 se stal členem souboru pražského Divadla Na Fidlovačce v Praze, odkud v roce 2015 odešel do Divadla na Vinohradech.