Nový Zéland v šoku: Kufry s mrtvými dětmi odhalily děsivý zločin matky
23. 9. 2025 – 15:05 | Zpravodajství | Alex Vávra
Matka, která měla své děti chránit, je místo toho zavraždila a jejich těla ukryla do kufrů. Hrůzný případ z Nového Zélandu šokoval svět – porota rozhodla: Hakyung Lee je vinna.
Příběh, který vypadá jako děsivý scénář z hororu, je bohužel realitou. Nový Zéland řeší kauzu, která otřásla celou zemí i světem. Matka dvou dětí, pětačtyřicetiletá Hakyung Lee, byla uznána vinnou z vraždy svých vlastních potomků – šestiletého Minu Joa a osmileté Yuny Jo. Jejich těla uložila do kufrů a nechala roky hnít v zapomenuté skladovací jednotce v Aucklandu. Když se v roce 2022 dostala do finančních potíží a přestala platit nájem, obsah skříňky šel do dražby. Nic netušící rodina kufry vydražila – a při vybalování objevila hrůzný nález. Porota u Nejvyššího soudu v Aucklandu rozhodla rychle. Po necelých třech hodinách porady padl verdikt: vina. Obhájci se zoufale snažili přesvědčit soud, že Lee byla v době činu nepříčetná. Porota jim ale neuvěřila.
Tragédie, nebo chladnokrevný plán?
Jak se žena, která měla chránit, stane vrahem vlastních dětí? Podle obhajoby se psychika Lee zlomila v okamžiku, kdy jí zemřel manžel na rakovinu. Tvrdí, že chtěla „odejít společně“ – sebe i děti uspat silným antidepresivem nortriptylinem, jenže chybně spočítala dávkování. Sama přežila, děti ne. Když se probrala, její svět se prý zhroutil.
Prokuratura ale popsala zcela jiný obraz: racionální, promyšlené kroky. Lee si lék vyzvedla v lékárně už v roce 2017, měla čas přemýšlet. Po smrti dětí jejich těla pečlivě zabalila a ukryla v kufrech. Následně změnila jméno, odletěla do Jižní Koreje a snažila se zmizet z dosahu zákona. Podle žalobců nešlo o zoufalý zkrat, ale o sobecký čin, jak se zbavit „břemene rodičovství“.
„Byl to čin chladný, vypočítaný a sobecký,“ zaznělo v soudní síni.
Lee několik let žila v Jižní Koreji pod novou identitou. Až v září 2022 byla dopadena v jihokorejském Ulsanu. V listopadu téhož roku ji úřady vydaly zpět na Nový Zéland, aby stanula před soudem. Proces začal letos 8. září. Soudce Geoffrey Venning tehdy připustil, že líčení bude pro obžalovanou nesmírně stresující, a proto jí dovolil část jednání sledovat z jiné místnosti. Na vynesení verdiktu však musela přijít osobně. Podle novozélandských médií stála se skloněnou hlavou, vlasy jí zakrývaly tvář. Neplakala, nijak nereagovala.
Doživotí se blíží
Lee nyní čeká na konečný trest. Ten padne 26. listopadu. Podle zákonů Nového Zélandu je vražda automaticky trestána doživotím, soudce ale musí stanovit minimální délku trestu, kterou si pachatel odsedí, než může požádat o podmínečné propuštění. To je nejméně deset let – v případě Lee však může soudce rozhodnout o mnohem delší době. Celý případ se stal jedním z nejděsivějších zločinů v historii země. Kufry smrti šokovaly veřejnost nejen svou brutalitou, ale i absurditou. Jak mohla matka, která ztratila manžela, dojít k závěru, že nejlepší cestou je připravit o život i své děti? Na odpověď si Nový Zéland možná nikdy zcela neodpoví.