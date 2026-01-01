Novoroční projev prezidenta Petra Pavla
1. 1. 2026 – 14:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Prezidenta Petra Pavla trápí rozdělená česká společnost.
Není tomu tak podle něj kvůli tolika nepřekonatelným rozdílům, ale proto, že důraz na rozpory určuje tón veřejné debaty. Hlava státu to řekla v dnešním novoročním projevu.
"Plýtváme silami na konflikty, ze kterých nic užitečného neplyne. A dokonce i schopnost porozumění a soucitu, kterou jsem také vždy vnímal jako součást naší národní povahy, jako by ztrácela svoji sílu," řekl Pavel. Oživení důvěry ve společnosti se ale podle něj nedá očekávat od politiků, neboť politika je z podstaty založena na střetu názorů a spor je pro ni tou nejjednodušší cestou, jak zaujmout. "Tím, kdo má moc stavět základní kameny naší soudržnosti, je každý z nás," podotkl prezident.
K občanům promluvil ve smyslu, aby každý zvládl nepodlehnout líbivému populismu a zvednout oči od extrémů, které denně vidí na sociálních sítích. Pokud se lidé na věci kolem podívají střízlivěji a uvážlivěji, uvidí, že všichni touží po podobných věcech. "Po slušnosti, dostupné zdravotní péči, bezpečí, po kvalitních školách nebo po důstojném životu. A průnik našich cílů je tak široký, že nedává smysl, aby se neshoda stávala mottem naší země," poznamenal Pavel.
Ocenil lidi, kteří se bez velkých gest a očekávání uznání zasazují o něco hlubšího. "Ty, kteří ve svém volném čase pracují s dětmi, pečují o krajinu, památky a dědictví našich předků. Ty, kteří se starají o seniory nebo lidi s handicapem. Ty, kteří vedou mladé lidi ke sportu, novým dovednostem, ke vztahu k přírodě a k pozitivním občanským hodnotám. Ty, kteří své peníze dávají na podporu důležitých projektů nebo občanských neziskovek," vyjmenoval prezident.
Vděk vyjádřil také dobrovolníkům, kteří spolehlivě přispěchají na pomoc, když někde zasáhne přírodní živel nebo epidemie. "Vděčíme všem dobrovolným hasičům, spolkům, skautům nebo prostě jen sousedům, že i v nejmenších obcích uspořádají jednou za čas akci, na které se všichni sejdou. To jsou věci, které stát dobře neudělá a udělat neumí," řekl Pavel. Poděkoval všem, kteří čímkoli dobrým přispívají. "Nám ostatním bych přál, abychom si každodenní práce těchto lidí dokázali více všímat a vážit si jí," dodal.
Rozmanitá občanská společnost je podle prezidenta nejlepším výrazem sociálního zdraví. Nesouhlasí s názorem, že angažovanost ve veřejných věcech má patřit výhradně do politiky. "Politika není a nemá být jediným prostorem pro veřejný život. Autentická občanská společnost musí existovat vedle ní. Doplňovat ji a korigovat, aby byl život v Česku co nejbohatší a aby každý našel pochopení a zastání," konstatoval. Zároveň vyzval své vrstevníky k tomu, aby naslouchali mladým lidem.